Verena Kerth und Giulia Siegel: "Haben uns ignoriert, als wären wir Luft"

Giulia Siegel und Verena Kerth als Team in einer Promi-Show? Was vor ein paar Jahren noch utopisch war, ist nun tatsächlich Realität. Was verraten sie über ihre Teilnahme an "Die Abrechnung"? Und was steckt hinter ihrer jahrelangen Feindschaft? Das haben sie jetzt verraten.

Giulia Siegel und Verena Kerth auf der gleichen Promi-Party? Das galt in München über die letzten Jahre als undenkbar. Die beiden TV-Persönlichkeiten waren sich sehr lange spinnefeind – trotzdem treten sie jetzt gemeinsam in einer Promi-Show an. Was dahinter steckt und wie sie heute zueinander stehen, haben die Promi-Damen jetzt verraten.

Neuer TV-Job: Verena Kerth und Giulia Siegel sind in "Die Abrechnung" dabei

Nach Patricia Blanco und Danni Büchner stehen zwei weitere VIP-Kandidatinnen für die neue ProSieben-Show "Die Abrechnung – Der Promi Showdown" fest. Wie am Sonntagmorgen (19. Oktober) im "Sat.1 Frühstücksfernsehen" verkündet wurde, gehören auch Giulia Siegel und Verena Kerth zum Cast. Diese Kombination verspricht ordentlich Krawall, denn die beiden Münchnerinnen sind bekannt für ihre klaren Worte. Was sagen sie selbst über ihre Feindschaft und die Teilnahme an dem Format?

Bereits die ersten Szenen aus "Die Abrechnung" versprechen gewohnt trashige Reality-Unterhaltung. "Also erst mal: Deine neue Nase ist wunderschön", stichelt Giulia Siegel gegen ihre Team-Kameradin. Verena Kerth kontert souverän mit einem Lachen und erwidert: "Deine auch." Damit dürfte der Ton für ihre Zusammenarbeit gesetzt sein. Dennoch präsentieren sich die TV-Sternchen (noch) von ihren ruhigen Seiten.

Giulia Siegel über Verena Kerth: "Wir mochten uns viele Jahre nicht"

Jahrelang herrschte zwischen Siegel und Kerth öffentliche Funkstille, auch in der Münchner Party-Szene sah man sie nie gemeinsam. "Wir mochten uns jetzt viele Jahre nicht", betont die Tochter von Hit-Produzent Ralph Siegel. Ihre Kontrahentin wird deutlicher und sagt: "Es war so eine Gleichgültigkeit. Wir haben uns ignoriert, als wären wir Luft." Jetzt scheinen die Promi-Streithähne Frieden geschlossen zu haben – zumindest für die TV-Kameras.

Zoff mit Giulia Siegel: Verena Kerth hat sich über Beziehung lustig gemacht

Aber was war eigentlich der Auslöser des Streits? Vor allem eine Aktion von Verena Kerth hat Giulia Siegel sehr getroffen, wie sie erzählt. "Ich hatte mit meinem Freund Dreijähriges oder Vierjähriges und habe ein Posting gemacht über unsere Beziehung, unsere Liebe. Dann hast du im Interview gesagt, dass die Liebe nicht echt ist." Dem widerspricht die Beschuldigte jedoch vehement und erklärt: "Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe mich vielleicht ein bisserl drüber lustig gemacht."

Trotz der gemeinsamen Show-Teilnahme gibt es bei den VIP-Damen offensichtlich noch einiges zu klären. Im Einzelgespräch stichelt Giulia Siegel: "Es gibt Grenzen, die Verena definitiv überschritten hat. Wo sie mich verletzt hat, ist niemals ein 'Sorry' gekommen." Ob Siegel und Kerth sich zusammenraufen können, um ein Preisgeld von 50.000 Euro abzustauben? Das sehen die Zuschauer ab dem 6. November auf ProSieben.