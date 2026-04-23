Verena Kerth in Sorge vor "Fahndung": Trubel um geklaute Promi-Jacke

Verena Kerth wird doch etwa nicht unter die Langfinger gegangen sein? Bei ihrem Trip nach Mailand zeigt sich die Münchnerin in einer stylishen Designerjacke – die allerdings von einem anderen Promi als verschwunden gemeldet wurde. Was hat Oliver Kahn damit zu tun?

In Mailand genießt Verena Kerth aktuell die frühlingshaften Temperaturen. Auf Einladung des Münchner Labels Mytheresa besucht die Fashionista im Rahmen der Design Week 2026, die noch bis zum 26. April läuft, verschiedene Ausstellungen von Designern. Dabei glänzt sie selbst auch in eleganten Roben von angesagten Marken. Eine Gucci-Jacke könnte allerdings zu mehr als nur neidischen Blicken führen und Kerth zur meistgesuchten Mode-Diebin Mailands machen.

Verena Kerth eine Meisterdiebin? "Nicht dass noch eine Fahndung eingeleitet wird"

Hat Verena Kerth etwa den Fünf-Finger-Rabatt in Anspruch genommen? In der italienischen Stadt präsentiert sie sich in einer Vintage-Jacke des Labels Gucci – das gleiche Modell, das aktuell von einem Weltstar vermisst gemeldet wurde. Sängerin Madonna hatte das gleiche Designerstück bei ihrem Überraschungsauftritt beim Coachella-Festival vor wenigen Tagen getragen. Kurz nach ihrer Performance gab der Popstar bekannt, dass ihre Garderobe inklusive der Jacke verschwunden sei.

Keine Sorge, Verena Kerth ist nicht unter die Meisterdiebe gegangen, um Madonnas Jacke mit einem ausgeklügelten Plan aus dem Backstagebereich des Coachellas zu klauen. "Jetzt muss ich was vorwegnehmen, nicht, dass hier noch eine Fahndung eingeleitet wird", sagt die Münchnerin in einem Clip auf Social Media – und zeigt das lilafarbene Kleidungsstück, das weltweit für Schlagzeilen sorgt. Superstar Madonna hat sogar eine Belohnung ausgeschrieben.

Verena Kerth trägt die Gucci-Jacke, die Madonna vor wenigen Tagen als vermisst gemeldet hat. © privat

Geschenk von Oli Kahn: "Die Jacke ist geblieben – der Mann nicht"

"Es ist die gleiche Jacke, aber ich habe ein Alibi", betont Verena Kerth augenzwinkernd. Sie könnte sogar mit einem sehr prominenten Leumundszeugen aufwarten, denn das Gucci-Stück bekam sie von niemand geringerem als FC-Bayern-Legende Oliver Kahn geschenkt. Die AZ hat Kerth in Mailand erreicht und sie bestätigt: Oli Kahn kaufte ihr das Kleidungsstück 2006 in München. "Ich weiß noch, dass ich die Jacke anfangs gar nicht wollte", teilt die 44-Jährige der AZ mit. "Aber Oli hat darauf bestanden, sie mir zu kaufen. Heute muss ich leider doch zugeben: Oli hatte Geschmack. Die Jacke ist geblieben – der Mann nicht."

Das Designerstück landete für Jahrzehnte ungetragen im Kleiderschrank – bis Madonna durch ihren Aufruf in Verena Kerth Erinnerungen weckte. "Ich habe tief in meinem Schrank gewühlt und die Jacke wiedergefunden. Getragen hatte ich sie bislang nie. Nach 20 Jahren war der richtige Moment gekommen." Nun präsentiert sie sich in einem der begehrtesten Outfits der Welt auf der Design Week in Mailand.