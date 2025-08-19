Verbringt Prinz Andrew den Sommerurlaub mit König Charles?

Inmitten weiterer Kontroversen um seine Person erhält Prinz Andrew offenbar symbolträchtige Unterstützung von seinem Bruder, König Charles.

König Charles (l.) und sein Bruder Prinz Andrew sollen den royalen Sommerurlaub gemeinsam in Schottland verbringen.

Prinz Andrew (65) hat sich Berichten zufolge seinem Bruder König Charles III. (76) für dessen jährlichen Sommerurlaub auf Schloss Balmoral in den schottischen Highlands angeschlossen. Der Duke von York werde dabei auch von seiner Ex-Frau Sarah "Fergie" Ferguson (65) begleitet, heißt es .

Familientreffen in der Craigowan Lodge

Das Paar soll in der sieben Zimmer großen Craigowan Lodge untergebracht sein, einem der Lieblingshäuser der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022) auf dem Anwesen. Auch die gemeinsamen Töchter Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (35) werden mit ihren Familien zu einem späteren Zeitpunkt vor Ort erwartet, heißt es in dem Bericht weiter.

Die Einladung von König Charles und Königin Camilla (78) kommt zu einem bemerkenswerten Zeitpunkt: Erst vergangene Woche erschien das neue Enthüllungsbuch "Entitled" des Autors Andrew Lownie, das neue brisante Behauptungen über Andrew und dessen Beziehung zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019) enthält.

Königliche Tradition wird fortgeführt

Der jährliche Sommeraufenthalt in Balmoral war eine geschätzte Tradition der 2022 verstorbenen Queen, die König Charles nun weiterführt. Neben Andrew und Sarah werden auch weitere hochrangige Royals erwartet: Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren gemeinsamen Kindern George (12), Charlotte (10) und Louis (7) sowie Prinz Edward (60) und Herzogin Sophie (61) sollen demnach bald anreisen.

Zeichen der Unterstützung

Ein Insider bewertet die Balmoral-Einladung als "enormes Zeichen der Unterstützung" für Prinz Andrew und Sarah Ferguson. König Charles wurde am Montagmorgen offiziell in Balmoral Castle begrüßt, womit sein Sommerurlaub begann. Der König und die Königin werden voraussichtlich bis Mitte September in Schottland bleiben.