Veränderung bei "Die Rosenheim-Cops": Sarah Thonig in Sorge wegen neuer Folgen

Ab Herbst wird Sarah Thonig als neue Polizeisekretärin in "Die Rosenheim-Cops" über die Bildschirme flimmern. Obwohl die Schauspielerin bereits seit Jahren für die bayerische Erfolgsserie dreht, blickt sie mit Anspannung auf die Premiere der 26. Staffel. Der AZ hat die Darstellerin der "Christin Lange" die Hintergründe verraten.

Dass Sarah Thonig in wenigen Monaten in "Die Rosenheim-Cops" die Position von Marisa Burger im Polizeisekretariat beerben wird, ist längst kein Geheimnis mehr. Die Dreharbeiten ohne "Miriam Stockl" sind bereits vor Wochen gestartet. Die AZ hat mit Thonig über Veränderungen am Set gesprochen – und warum sie großen Respekt vor der Reaktion des Publikums hat.

Neuer "Rosenheim-Cops"-Job: "Christin Lange"-Darstellerin freut sich auf Umbesetzung

Seit fast 25 Jahren laufen "Die Rosenheim-Cops" erfolgreich im TV und erfreuen sich einer großen Fan-Gemeinde. Das hat viele Vorteile – wie etwa hohe Einschaltquoten –, birgt aber auch ein Risiko: Neuheiten der Serie könnten durch die Zuschauer nicht gut aufgenommen werden. Veränderungen werden daher in Serien oft sehr behutsam eingeführt. Der Abschied von Marisa Burger hat allerdings schon vor der Ausstrahlung im Herbst 2026 für Diskussionen gesorgt.

Sarah Thonig freut sich dennoch, im Büro von "Miriam Stockl" Platz zu nehmen. "Für mich, wie auch für die Figur, ist das total aufregend", sagt sie der AZ über die neue Staffel "Die Rosenheim-Cops". "Das ist ja eine Seltenheit, dass man mit einer Figur so was Neues erleben darf."

Sarah Thonig über Reaktionen zu neuer Aufgabe: "Habe Respekt"

Dennoch sorgt sich die Schauspielerin darüber, wie die Veränderung ihrer Rolle bei den Zuschauern ankommen wird. Auf die Frage, ob sie Respekt vor der Reaktion habe, antwortet sie offen: "Oh ja, habe ich definitiv." Lachend fügt sie hinzu: "Am besten reden wir da im Herbst noch mal." Dass die Cops aus Rosenheim eine eingefleischte Fangemeinde haben, empfindet Thonig trotzdem als Stärke. "Das ist ja wirklich das Schönste, was einem als Schauspielerin passieren kann", betont sie im persönlichen AZ-Gespräch.

Sarah Thonig und Ursula Maria Burkhart standen bislang gemeinsam am Empfang von "Die Rosenheim-Cops". © ZDF/Bojan Ritan

Bis die Zuschauer einen Einblick in die neuen Folgen "Die Rosenheim-Cops" bekommen, dauert es noch ein paar Monate. Auch für Schauspielerin Ursula Maria Burkhart hat sich am Set der Serie einiges gewandelt, denn bislang stand sie mit Sarah Thonig gemeinsam am Empfang. Wie die AZ vor Kurzem berichtete, wird sie dort allerdings nicht lange allein bleiben. "Die Zuschauer dürfen sich auf ein altbekanntes Gesicht freuen", teilte die Produktion der AZ mit. Um wen es sich dabei handelt, bleibt vorerst noch geheim.