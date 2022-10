Vanessa Mai rechnet mit Dieter Bohlen ab: So schlimm war ihre Zeit bei DSDS

2016 saß Vanessa Mai mit Dieter Bohlen in der Jury von DSDS. Vor der Kamera gaben sie das eingespielte Dreamteam, doch diese Zeit scheint die Schlagerqueen in keiner guten Erinnerung zu haben. Was wirft sie dem Poptitanen vor?

Aus Vanessa Mai und Dieter Bohlen werden in diesem Leben wahrscheinlich keine Freunde mehr. Obwohl sie 2016 gemeinsam für DSDS drehten und der Poptitan danach sogar ein Album mit ihr produzierte, haben die beiden keine netten Worte füreinander übrig. In ihrem neuen Buch "I do it Mai way" rechnet die Schlagersängerin jetzt mit ihrem Kollegen ab.

Vor dem ersten Treffen mit Dieter Bohlen habe Vanessa Mai sich gleichzeitig gefreut und gefürchtet, wie " " vorab aus ihrem Werk zitiert. "Ich war komplett überfordert und überwältigt, mit Dieter Bohlen arbeiten zu können", schreibt sie dazu. Mit diesem "Bauchgefühl" habe sie dann auch nicht daneben gelegen.

2016 stand Vanessa Mai mit H.P. Baxxter, Michelle und Dieter Bohlen für DSDS vor der Kamera. © IMAGO / Hermann J. Knippertz

Tränen bei Vanessa Mai: Wegen Dieter Bohlen schloss sie sich heulend im Klo ein

Bereits beim ersten Treffen habe der Poptitan der damals erst 24-Jährigen klargemacht, wer das Sagen bei DSDS habe. Vor allem ein Vorfall, welches ihr Bild von Dieter Bohlen geprägt habe, hat Vanessa Mai noch heute in Erinnerung. Bei einem Interview habe sie ihn "Onkel Dieter" genannt, was ihm offenbar nicht gepasst haben soll. "Plötzlich hatte ich das Gefühl, dass sich die Raumtemperatur schlagartig abkühlte. 'Ich geb dir gleich Onkel!', fauchte Dieter zurück, und ich verstand die Welt nicht mehr. Mir kam es so vor, als hätte ich eine unsichtbare Linie überschritten."

Das Verhältnis der beiden Musik-Giganten habe sich zunehmend verschlechtert, Bohlen feuerte offenbar vor laufender Kamera gegen Mai und ihre Musik. "Seine Rolle war die des Kings. Was er sagt, ist Gesetz. Nach meinem Erleben gibt es niemanden neben ihm." Den Tiefpunkt erlebte die Schlagersängerin bereits wenige Tage nach Drehstart. "Als mich wieder irgendeine von Dieters Spitzen traf, schloss ich mich im Klo ein und heulte." Sie habe sich mit ihrem Manager und heutigen Ehemann Andreas Ferber, Stiefsohn von Andrea Berg, beraten und aufgrund laufender Verträge dazu entschlossen, die Staffel DSDS durchzuziehen.

Wendepunkt: Verhältnis zwischen Dieter Bohlen und Vanessa Mai besserte sich

Doch dann sei es zu einem Wendepunkt gekommen, wie Vanessa Mai erklärt: "Als Dieter in Aussicht gestellt bekam, mein nächstes Album zu produzieren, erlebte ich eine plötzliche Wendung. Dann fühlte sich alles auf einmal cool an. Dieter kam mir echt vor wie ausgewechselt!" Sie habe das nette Verhalten jedoch nicht mit Freundschaft verwechselt, sondern es lediglich als "Business" angesehen.

Ob Dieter Bohlen auf die Vorwürfe von Vanessa Mai reagieren wird? Immerhin ist er bekannt dafür, sich nicht mit seiner Meinung über ehemalige Kollegen zurückzuhalten. Erst vor wenige Wochen polterte er gegen die Schlagersängerin und sagte: "Sie sieht besser aus als sie singt." Das letzte Wort dürfte mit dem neuen Buch von Vanessa Mai also noch nicht gesprochen sein.