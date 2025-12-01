AZ-Plus

Uschi Glas schickt Gottschalk Mut für den Krebs-Kampf

"Er sieht das Glas immer halb voll": Wie Gottschalks positive Art jetzt für ihn selbst wichtig wird – und was Uschi Glas ihm wünscht.
Uschi Glas wünscht Thomas Gottschalk alles Gute: "Thomas, ich denke an dich!" (Archivbild)
Uschi Glas wünscht Thomas Gottschalk alles Gute: "Thomas, ich denke an dich!" (Archivbild) © Henning Kaiser/dpa
München

Uschi Glas schickt Thomas Gottschalk Genesungswünsche für den Kampf gegen seine Krebserkrankung. "Thomas, ich denke an dich!", sagte die Schauspielerin der dpa. Eine Eigenschaft des 75-Jährigen hat Glas in den vielen Jahren ihrer Bekanntschaft stets beeindruckt: "Ich habe ihn immer als einen grundoptimistischen Menschen erlebt, der das Glas immer halb voll und nie halbleer sieht." Und er habe die Gabe, anderen Menschen Mut zu machen. "Diese Kraft wünsche ich ihm von Herzen jetzt, da er seinen Optimismus und seine Zuversicht für die eigene Genesung braucht", sagte die Darstellerin aus München.

