Uschi Glas ist seit mehr als 60 Jahren im Schauspielbusiness erfolgreich. Privat halten sie ihre drei Kinder und vier Enkel auf Trab. Nun gesteht die 82-Jährige, dass es bei ihr zu Hause auch mal Diskussionen gibt – und schmunzelt über die klare Haltung eines jüngeren Familienmitglieds.

Uschi Glas (82) ist eine feste Größe im deutschen Filmbusiness: Als Schauspielerin steht sie noch immer regelmäßig vor der Kamera. Mit ihrem zweiten Ehemann Dieter Hermann (74) genießt sie zudem die Freuden einer großen Patchwork-Familie. Ihre drei Kinder aus erster Ehe und die Tochter ihres Mannes schenkten Glas bislang vier Enkelkinder – und mit einem davon führt die stolze Oma hin und wieder Diskussionen, wie sie nun verrät.

Uschi Glas über Enkelsohn: "Ein blitzgescheiter Bub"

Ihre Rolle als Oma erfüllt Uschi Glas mit viel Freude: "Ich mache mit ihnen alles Mögliche. Das ist so herrlich. Ich finde es wunderbar", sagt sie im Gespräch mit "Frau im Spiegel". Vor allem mit dem ältesten Enkel Cosmo (Sohn von Ben Tewaag) genieße Glas einen besonderen Austausch: "[M]it dem Zehnjährigen kann ich schon richtig diskutieren. Das ist so ein blitzgescheiter Bub – Wahnsinn."

Dass sie unterschiedliche Meinungen sehr schätze, stellt Glas ebenfalls klar: "Man darf nicht nur nach Bestätigung suchen, sondern sollte sich unterschiedliche Meinungen und Positionen anhören." Und weiter: "Es lohnt sich, zu diskutieren und miteinander zu sprechen. Das ist das Wichtigste: Jeder sollte sich eine Haltung überlegen, und die muss er auch mit Argumenten vertreten können."

Ben Tewaag schenkte seiner Mutter Uschi Glas einen Enkel. Cosmo wird im Mai elf Jahre alt. © BrauerPhotos

Familie von Uschi Glas: "Oma zu sein, das ist ein großes Geschenk"

Kein Wunder also, dass die 82-Jährige auf ihren meinungsstarken Enkel so stolz ist. Doch auch die Zwillinge ihrer Tochter Julia bereiten Uschi Glas viel Freude: "[D]ie Kleinen sind so richtige Racker, mit denen man kichern und rumkugeln kann", schwärmt sie von den Buben namens Carl und Georg. "Ich möchte das voll erleben und finde es super. Ich war immer gerne Mutter, aber Oma zu sein, das ist ein großes Geschenk."

Mit Tochter Julia Teewag (r.), die 2021 Zwillinge bekam. Uschi Glas hat zudem noch die Söhne Benjamin und Alexander Teewag. © imago/APress

Und auch in ihrem Ehemann Dieter Hermann scheint die Schauspielerin ein perfektes Match gefunden zu haben: "Wir sind beide sehr politisch, lesen zum Frühstück die Zeitung, so dass wir gleich etwas zum Diskutieren haben", so die Münchnerin. "Wir verschlafen den Tag nicht, sondern jeder von uns hat etwas vor. Das hält unseren Alltag lebendig und reich."