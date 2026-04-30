Straffer Arbeitsplan für Uschi Glas: "Richtig geackert"

Uschi Glas spricht offen über die anspruchsvollen Bedingungen bei den Dreharbeiten eines beliebten TV-Formats. Für die Produktion musste die Schauspielerin zuletzt auf Freizeit und private Momente verzichten. Auch Florian Silbereisen war vor Ort.

Uschi Glas (82) weiß aus eigener Erfahrung, wie fordernd die Arbeit als Schauspielerin sein kann. Drehtage ziehen sich oft in die Länge und fordern viel Disziplin. Diese Erfahrung machte Glas jetzt erneut, als sie für ein Format mit Florian Silbereisen vor der Kamera stand.

Uschi Glas über Arbeit für Silbereisen-Format: "Sehr anstrengend"

Bereits 1986 und 2019 war Uschi Glas in der beliebten Fernsehreihe "Das Traumschiff" zu sehen. Außerdem nahm sie an einer Spezial-Ausgabe im Jahr 2005 teil. Jetzt trat die Schauspielerin für das ZDF-Format noch mal in einer Gastrolle vor die Linse. Für die Dreharbeiten flog sie Ende März nach Asien – von Bangkok in Thailand ging es weiter nach Vietnam. Zurück in München verriet sie der AZ bei der DKMS-Gala, wie sie die Zeit erlebt hat. Der Dreh sei gut verlaufen, viel Zeit für privates Vergnügen und Sightseeing sei hingegen nicht geblieben:"Es war aufregend und sehr anstrengend. Aber wir haben auch wirklich richtig gerackert."

Die drückende Hitze im Dschungel verlangte der 82-Jährigen einiges ab. Ein Zuckerschlecken war die Arbeit für "Das Traumschiff" demnach nicht.

"Traumschiff"-Dreh in Vietnam: Keine Zeit für Freizeit

Für die Dreharbeiten reiste Uschi Glas erstmals nach Vietnam – und hätte das Land gern intensiver kennengelernt. Doch dafür blieb kaum Zeit: Die Münchnerin bekam vor allem jene Orte zu sehen, die sie und das Team im Rahmen der "Traumschiff"-Produktion auf der MS Amadea ansteuerten. Was sie dabei erlebte, hinterließ dennoch Eindruck. Trotz des straffen Drehplans konnte sie sich ein Bild machen – und zieht ein positives Fazit: "Es war wirklich schön."

Florian Silbereisen ist beim "Traumschiff" als Kapitän gesetzt. In einer Gastrolle stand nun auch Uschi Glas für das beliebte ZDF-Format vor der Kamera. © imago/Berlinfoto

Straffer Zeitplan für Uschi Glas: "Arbeitest von früh bis abends"

Dass kaum Zeit für Entdeckungstouren bleiben würde, war Uschi Glas von Anfang an bewusst. Schließlich sei sie zum Arbeiten dort gewesen und da gelte es, den Job zu erledigen. "Wenn du halt dran bist, bist du dran. Dann arbeitest du von früh bis abends“, sagte sie der Streaming-Plattform .

Umso mehr beeindruckten sie die Begegnungen vor Ort: Vor allem die Menschen hätten bei ihr einen bleibenden Eindruck hinterlassen. "Die Leute sind wahnsinnig freundlich – auch im Hotel. Das war wirklich ein schönes Erlebnis!"

Die "Traumschiff"-Crew rund um Kapitän Max Parger (2. v. l., gespielt von Florian Silbereisen) © ZDF/Dirk Bartling

Kein "Traumschiff" ohne Florian Silbereisen

Zudem hätte die Zusammenarbeit mit ihren "Traumschiff"-Kollegen nicht besser laufen können. Besonders der Austausch mit Barbara Schnitzler sei Glas positiv in Erinnerung geblieben.

Florian Silbereisen übernimmt seit Ende 2019 die Rolle von Kapitän "Max Parger". Obwohl der Showmaster für seine "Traumschiff"-Auftritte von prominenter Seite bereits Kritik einstecken musste, gilt er als absoluter Zuschauerliebling des Formats.