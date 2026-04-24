DKMS-Gala in München: Jogi Löw zeigt sich mit Ehefrau – Schöneberger verzichtet auf Ehemann

Glamour, große Emotionen und starke Botschaften: Bei der DKMS-Gala in München versammelt sich die Prominenz für den guten Zweck. Über 1,5 Millionen Euro kommen zusammen – und Stars wie Barbara Schöneberger, Joachim Löw und Uschi Glas setzen ein deutliches Zeichen im Kampf gegen Blutkrebs.

Elegante Roben für den guten Zweck: Diese Promis zeigten sich am Donnerstagabend in München...

BrauerPhotos/G.Nitschke 13 Elegante Roben für den guten Zweck: Diese Promis zeigten sich am Donnerstagabend in München...

400 Gäste folgten am Donnerstagabend der Einladung zur DKMS-Gala in München. Erstmals fand das Charity-Event der DKMS in der bayerischen Landeshauptstadt statt – nach Stationen in London und New York. Unter den prominenten Unterstützern: Joshua Kimmich mit Ehefrau Lina, Joachim Löw mit Ehefrau Daniela, Uschi Glas und Ehemann Dieter Hermann sowie Barbara Schöneberger.

Kampf gegen Blutkrebs: 1,5 Millionen Euro gesammelt

Die Gastgeber des Abends: DKMS-Gründer Dr. Peter Harf sowie seine Töchter Katharina Harf, die durch den Abend führte, und Viktoria von Wulffen.

Der Abend stand ganz im Zeichen der Solidarität: Mehr als 1,5 Millionen Euro wurden für die lebensrettende Arbeit der DKMS gesammelt. Alle zwölf Minuten erkrankt in Deutschland ein Mensch an Blutkrebs – eine Zahl, die den Ernst des Abends unterstreicht.

DKMS kann Leben retten: Emotionales Aufeinandertreffen

Ein besonders bewegender Moment: Die erste persönliche Begegnung zwischen einer geheilten Patientin aus Griechenland und ihrer Lebensretterin aus Deutschland.

Ex-Bundestrainer Joachim Löw zeigte sich engagiert und sagte der AZ: "Ich will mithelfen, etwas Gutes tun und Aufmerksamkeit für die DKMS schaffen."

Joachim Löw prophezeit: "Joshua Kimmich wird noch Rekordnationalspieler"

Neben dem Charity-Thema sprach Löw auch über Fußball – und fand lobende Worte für Joshua Kimmich: "Joshua Kimmich ist ein fantastischer Spieler und Mensch. Ich freue mich immer, wenn sich unsere Wege kreuzen. Er hat bei mir im Jahr 2016 seine Karriere in der Nationalmannschaft begonnen. Ich prophezeie, dass Joshua Kimmich noch Rekordnationalspieler werden wird. Er gehört zu den besten Spielern, die wir haben."

Paul Ronzheimer, Joshua Kimmich und Jogi Löw © Jessica Kassner für DKMS

Auch zur Zukunft der Nationalmannschaft äußerte sich Löw: "Deutschland zählt immer zum Favoritenkreis. Bis zum WM-Sieg ist es aber noch ein weiter Weg. Wir brauchen Stabilität in der Mannschaft."

Seltener Society-Auftritt von Jogi Löw und Ehefrau Daniela

Ob es besonders sei, dass Ehefrau Daniela an seiner Seite glänzt und funkelt, kommentierte Löw nur knapp mit einem "Ja". Das Paar zeigt sich nur sehr selten bei Society-Events.

Uschi Glas: Deutlicher Appell an junge Menschen

Schauspielerin Uschi Glas, die sich seit Jahrzehnten für die DKMS engagiert, fand klare Worte: "Es kann jeden treffen. Ich appelliere gerade auch an die jungen Leute: 'Seid nicht egoistisch und macht mit.'"

Direkt von "Traumschiff"-Dreharbeiten aus Asien angereist, berichtete sie: "Sightseeing konnte ich nicht machen. Es war aufregend, anstrengend und knallhart. Wir haben richtig gerackert."

Barbara Schöneberger sorgt für Glamour – und ehrliche Worte

Barbara Schöneberger erschien diesmal nicht als Moderatorin, sondern als Gast – und nahm es mit Humor: "Ich war noch nie auf einer Gala, die ich nicht selbst moderiert habe." Doch sie wurde auch ernst: "Wir suchen alle die Möglichkeit, ein guter Mensch zu sein. Das hier wäre ein weiterer perfekter Anlass."

Viele Promi-Paare – aber Barbara Schöneberger kam lieber ohne Ehemann

Alleine auf dem roten Teppich unterwegs, erklärte Schöneberger augenzwinkernd der AZ: "Ach, mein Mann hat ja selbst genug zu tun. Außerdem will ich keinen Mann bei Interviews auf dem roten Teppich haben, der nur daneben steht und die ganze Zeit wartet. Es wäre ja fürchterlich, wenn er dann sogar noch mein Täschchen halten würde."

Schöneberger fand aber schnell Anschluss und herzte Anna in Bayern und deren Mann Andreas von Maltzan überschwänglich.

Unterstützung aus Politik und Gesellschaft

Auch politisch wurde die Gala begleitet. Die Schirmherrschaft hatte Ministerpräsident Markus Söder übernommen. Seine Ehefrau Karin Baumüller-Söder war vor Ort und erklärte, wie überlebensnotwendig eine Registrierung sein kann. Baumüller-Söder wolle mit ihrem Kommen noch mehr Aufmerksamkeit auf die DKMS lenken und sich bei den Spendern für ein geschenktes zweites Leben bedanken, sagte sie der AZ.

Auktion und Musik: Emotionen bis zum Schluss

Ein Highlight des Abends war die große Auktion, moderiert von Barbara Schöneberger und Nils Ole Oermann. Dabei konnten gezielt Projekte unterstützt werden, etwa medizinische Diagnostik für erkrankte Kinder. Für den musikalischen Abschluss sorgte Musikstar LP, die mit ihrem Auftritt für großen Applaus und Gänsehautmomente sorgte.

Die Gala war nicht nur ein gesellschaftliches Highlight, sondern auch ein starkes Signal: Die DKMS feiert 2026 ihr 35-jähriges Bestehen – und bleibt eine der wichtigsten Organisationen im Kampf gegen Blutkrebs weltweit.

Ein Abend, der nicht nur glamourös war, sondern im besten Fall Leben rettet. Unter den weiteren prominenten Gästen waren Konstantin Sixt mit Partnerin Noni, Richy Müller mit Ehefrau Christl Stumhofer sowie Francis Fulton-Smith mit Katrin Sachse. Ebenfalls vor Ort waren Elisabeth von Auersperg-Breunner, Leopold Prinz von Bayern mit Prinzessin Ursula, Katalin von Wrede mit Carl Christian von Wrede sowie Timm Golüke, Carina Sarah Wild, Kristina Schröder mit Ehemann Ole Schröder sowie Manuel Prinz von Bayern mit Anna von Sayn-Wittgenstein.