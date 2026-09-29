Zwei "Rosenheim-Cops"-Stars steigen aus: Was das ZDF jetzt über ihren Abschied verrät

Die neue Staffel "Die Rosenheim-Cops" ist gestartet und für drei Serien-Stars wird es die letzte sein: Neben Marisa Burger verlassen auch Christian K. Schaeffer und Isabel Mergl das Erfolgsformat. Offenbar bekommt aber nur Burger als "Miriam Stockl" einen würdigen Ausstand spendiert.

Christian K. Schaeffer und Isabel Mergl verlassen die "Rosenheim-Cops". Was das ZDF nun zu ihrem Abschied ankündigt.

Neue Folgen, neue Fälle und gleich mehrere Abschiede: Bei den "Rosenheim-Cops" ist in der 26. Staffel einiges geboten. Was sagen die Verantwortlichen der Produktion zu den großen Veränderungen der Serie? Die Abendzeitung hat beim Sender ZDF nachgehakt.

"Rosenheim-Cops"-Abschied: Nicht nur Marisa Burger verlässt die Serie

Dass Marisa Burger als "Miriam Stockl" die Cops aus Rosenheim verlässt, ist bereits seit über einem Jahr bekannt. Eigentlich hätte die 53-Jährige schon in Staffel 25 ihren letzten Auftritt gefeiert, aber ihr großes Finale musste aus produktionstechnischen Gründen um mehrere Monate verschoben werden.

Am 24. November wird Burgers Rolle emotional verabschiedet. "Der Sender hat vollstes Verständnis für Marisa Burgers Entscheidung und wünscht ihr bei all ihren Vorhaben alles Gute", teilt ein ZDF-Sprecher der Abendzeitung mit.

Keine Abschiedsfolgen für Christian K. Schaeffer und Isabel Mergl

Aber nicht nur Marisa Burger, auch zwei weitere Stars verlassen "Die Rosenheim-Cops". Christian K. Schaeffer hängt als Wirt "Ignaz 'Jo' Casper" seine Schürze an den Nagel. Der 60-Jährige will sich künftig wieder auf neue Projekte und seine Musik konzentrieren.

Christian K. Schaeffer bedient als "Jo Casper" die Kommissare bereits seit Staffel 6 in seinem Lokal "Times Square". © ZDF/Christian A. Rieger

Auch Isabel Mergl wird als "Hilde Stadler" bald nicht mehr in der beliebten ZDF-Serie zu sehen sein. Der aktuelle Sparkurs der Öffentlich-Rechtlichen hat allerdings nichts mit den Ausstiegen zu tun. Produzentin Marlis Moosauer erklärte im Interview mit dem Portal " ", dass dahinter persönliche oder dramaturgische Gründe stecken.

Seit 2017 spielt Isabel Mergl "Hilde", die Ehefrau von Kommissar "Anton Stadler". © ZDF/Bojan Ritan

Während "Miriam Stockl" in wenigen Wochen mit einer eigenen Folge großen Abschied feiern darf, wird es das für "Jo Casper" und "Hilde Stadler" nicht geben. "Es gibt keine als Abschiedsfolgen konzipierten Ausgaben hinsichtlich Christian K. Schaeffer und Isabel Mergl", verrät ein Sprecher der Abendzeitung. Ob die beiden "Rosenheim-Cops"-Figuren damit einfach sang- und klanglos verschwinden werden? Immerhin erging es so dem Serien-Sohn von Karin Thaler, Thomas Stielner, der als "Vincent Hofer" ab 2006 in der Serie plötzlich fehlte. "Abschiede werden in der Serie meistens bewusst nicht endgültig erzählt", lautet die Begründung der Produktion.

"Rosenheim-Cops"-Neuzugang: Sie ersetzt Christian K. Schaeffer als Wirtin

Wie es mit den Rollen von Christian K. Schaeffer und Isabel Mergl zu Ende gehen wird, bleibt noch abzuwarten. Eines steht aber schon fest: Der "Rosenheim-Cops"-Wirt "Jo Casper" wird durch eine neue Rolle ersetzt. Künftig übernimmt Maya Haddad als "Yasmin Rabe" die neue Tagesbar "Das Rosi".

Maya Haddad wird bald als neue Wirtin "Yasmin Rabe" in "Die Rosenheim-Cops" zu sehen sein. © BrauerPhotos/P.Schoenberger

Die Dreharbeiten zu den brandneuen Folgen mit Haddad sind bereits gestartet. "Wir drehen in diesem Jahr noch bis Dezember und gehen davon aus, dass wir auch 2027 neue Folgen realisieren werden", erfährt die Abendzeitung von der Produktion. Sorgen um eine Absetzung brauchen sich die Zuschauer demnach nicht zu machen.