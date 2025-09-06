Unterschiedliche Spiele: William und Kate besuchen Frauen-Rugby-WM

Prinz William hat an diesem Samstag im englischen Exeter seine Unterstützung für das Rugby-Frauenteam aus Wales bei der WM gezeigt. Seine Ehefrau besuchte ein WM-Spiel an anderer Stelle.

Prinz William (43) hat erneut seine Begeisterung für den Mannschaftssport gezeigt und dafür am Samstag der englischen Stadt Exeter einen Besuch abgestattet. "Heute in Exeter, um Wales bei der Rugby-Weltmeisterschaft der Frauen gegen Fidschi zu unterstützen", hieß es auf dem offiziellen Account "The Prince and Princess of Wales". William ist der Schirmherr der Welsh Rugby Union und unterstützt das Team häufig bei Spielen von der Tribüne aus.

Dort wurde der 43-Jährige gesehen, wie er sich mit Alan Gilpin, dem CEO von World Rugby, unterhielt, bevor die Mannschaften im Sandy Park Stadion aufliefen. Während William Wales die Daumen drückte, wurde seine Ehefrau Prinzessin Kate (43) zum Spiel zwischen England und Australien im Brighton & Hove Albion Stadion erwartet. Sie ist Schirmherrin der englischen Rugby Football Union (RFU).

Nach einer mehrwöchigen Sommerpause sind Prinz William und Prinzessin Kate kürzlich zu ihren offiziellen Pflichten zurückgekehrt. Beim ersten öffentlichen Termin der Royals im neugestalteten Außengelände des Natural History Museums in London sorgte Kate vor allem mit einem neuen Look für Aufsehen. Sie zeigte sich am 4. September mit längerem Haar und erblondet.

Trauerfall bei den Royals

Der Besuch der beiden Rugby-Spiele fällt in eine schwierige Zeit für die königliche Familie. Am 5. September hatte der Palast den Tod von Katharine, der Herzogin von Kent (1933-2025), verkündet. Sie sei am Vorabend "friedlich im Kensington-Palast im Kreise ihrer Familie verstorben", . Die 92-Jährige war nach dem Ableben der Queen das älteste Mitglied der Königsfamilie. Sie war mit Edward (89), dem Herzog von Kent, einem Cousin von Elizabeth II. verheiratet. Das Paar hat drei Kinder.

William und Kate teilten . "Unsere Gedanken sind heute bei dem Herzog von Kent und seiner Familie, insbesondere bei George, Helen und Nicholas", schrieben sie in Bezug auf die drei Kinder. "Die Herzogin setzte sich unermüdlich für andere ein und unterstützte viele gute Zwecke, unter anderem durch ihre Liebe zur Musik." Sie werde "ein sehr vermisstes Mitglied der Familie sein".