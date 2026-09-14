Unternehmen feierte 50. Geburtstag am 1. April: Auflösung bereitet WWM-Kandidatin Probleme

Erst vor wenigen Monaten feierte ein großes Unternehmen seinen 50. Geburtstag – und das am 1. April. War es die Deutsche Telekom, Apple, BP oder doch Nintendo? Eine "Wer wird Millionär?"-Kandidatin sucht nach der richtigen Lösung.

Bei Günther Jauch (70) ist Allgemeinwissen gefragt, wenn man mit dem großen Geld nach Hause fahren möchte. Das bekommt auch Jana Lippmann zu spüren, als sie auf dem Ratestuhl von "Wer wird Millionär?" Platz nimmt. Die Krankenschwester kommt bei der 8.000-Euro-Frage ins Grübeln, als Unternehmensgeschichte gefragt ist.

"Wer wird Millionär?": 50-jähriges Unternehmen gesucht

Der 1. April ist eigentlich als der Tag bekannt, an dem man seinen Mitmenschen Streiche spielt. Doch wie in der neuen "Wer wird Millionär?"-Folge deutlich wird, hat das Datum für ein bestimmtes Unternehmen eine noch viel wichtigere Bedeutung. Günther Jauch möchte für 8.000 Euro wissen:

Welches Unternehmen feierte am 1. April 2026 seinen 50. Geburtstag?

BP Apple Nintendo Deutsche Telekom

Jana Lippmann kennt die richtige Lösung nicht, weshalb sie den Publikumsjoker heranzieht. Ein junger Studiogast erhebt sich ohne Zögern und ist sich zu 100 Prozent sicher, dass es nur B: Apple sein kann. Die Kandidatin vertraut seinem Urteil und lässt die entsprechende Antwort einloggen. Ob sie damit den richtigen Riecher beweist?

Günther Jauch nennt richtige Antwort: Apple feierte am 1. April 2026

Tatsächlich lautet die korrekte Antwort B: Apple. Das Unternehmen wurde am 1. April 1976 von Steve Jobs, Steve Wozniak und Ronald Wayne in einer Garage in Los Angeles gegründet. Während Jobs für Vision, Marketing und Geschäftssinn verantwortlich war, steckte Wozniak hinter den technischen Grundlagen und den ersten Computermodellen. Wayne designte das ursprüngliche Logo, verließ die Firma jedoch bereits nach zwölf Tagen aus Angst vor finanziellen Risiken.

Apple-Gründer Steve Jobs (†) im Jahr 2006. Der Unternehmer starb 2011 an Krebs. © imago/Zuma Press Wire

Die anderen drei Unternehmen aus Günther Jauchs Frage sind hingegen deutlich älter oder jünger als Apple. Nintendo wurde am 23. September 1889 in Japan gegründet und vertrieb zunächst handgefertigte Spielkarten. Der Energiekonzern BP wurde am 14. April 1909 in London gegründet und die Deutsche Telekom existiert (erst) seit dem 1. Januar 1995. Der Studiogast erhält 500 Euro für seinen korrekten Tipp und Jana Lippmann darf im Quizspiel weiterziehen.