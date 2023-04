Unpassender Spruch im TV: Lothar Matthäus will mit Laura Papendick duschen

Am Donnerstag wurde in der Europa League das Spiel Bayer Leverkusen gegen Union St. Gilloise ausgetragen. Für RTL begrüßte Moderatorin Laura Papendick den Experten Lothar Matthäus am Spielfeldrand. Mit einem Spruch sorgte der 62-Jährige für Irritation.

14. April 2023 - 12:57 Uhr, aktualisiert am 14. April 2023 - 13:18 Uhr | AZ

Lothar Matthäus und RTL-Moderatorin Laura Papendick. © IMAGO / Laci Perenyi