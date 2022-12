Unglückliche Kleiderwahl: Twitter-User machen sich über Prinzessin Kate lustig

Prinzessin Kate ist bekannt für ihren guten Kleidergeschmack. Mit einem Abendkleid lag sie diesmal aber völlig daneben.

In Sachen Mode ist Prinzessin Kate fast schon eine Ikone. Egal, womit sich die 40-Jährige auch kleidet, es findet danach rasenden Absatz und Begeisterungsstürme in den sozialen Medien.

Doch bei der Auswahl ihres Abendkleides, welches Kate anlässlich der "Earthshot"-Preisverleihung in der US-Metropole Boston trug, griff die Prinzessin ein kleines bisschen daneben.

Prinzessin Kate: Unglückliche Farbwahl bei Abendkleid

Bei der Verleihung des "Earthshot"-Preis werden jährlich fünf Personen für ihr außerordentliches Engagement zum Umweltschutz ausgezeichnet, zudem erhalten sie einen Zuschuss von je einer Million Pfund, um ihre Umweltarbeit weiter zu unterstützen.

Passend zu diesem Anlass erschien die 40-Jährige nebst Ehemann, Prinz William, in einem grünen Kleid der Marke Solace London. Doch der Farbton war ungünstig gewählt, was zu einem ungewünschten Effekt führte.

Das Abendkleid, welches Kate an diesem Abend trug, war unglücklicherweise im selben grünlichen Farbton gehalten, wie er normalerweise für sogenannte Greenscreens verwendet wird, die u.a. bei Dreharbeiten genutzt werden, um später digitale Motive einzufügen.

Das in der Öffentlichkeit stehende Personen auch mal als Projektionsfläche dienen (mal mehr oder weniger absichtlich) ist bekannt, aber so sprichwörtlich wie im Fall der britischen Prinzessin ist es selten.

Kate wird zur Werbefläche für Skandal-Doku

Und so kam, was kommen musste. In den sozialen Medien nahm man das Kleid zum Anlass, um alle möglichen Motive digital auf dem Kleid der 40-Jährigen erscheinen zu lassen.

So ließ eine Twitter-Nutzerin mit Photoshop-Kenntnissen das Cover der am Donnerstag gestarteten Netflix-Doku "Harry & Meghan" auf dem Kleid erscheinen. Prinzessin Kate diente damit unfreiwillig als Werbefläche für die umstrittene Doku von Prinz Harry und Herzogin Meghan.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Eine weitere Userin fügte das berühmte weiß-goldene Kleid in die Fotografie, welches vor sieben Jahren eine internetweite Debatte auslöste, ob das Kleid denn nun blau-schwarz oder weiß-golden sei.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Wie dem auch sei, künftig wird Prinzessin Kate sicherlich ganz genau darauf achten, welchen Farbton ihre Kleider haben. Dass sie das Greenscreen-Kleid noch einmal tragen wird, scheint jedoch außer Frage zu stehen, hatte die 40-Jährige es für diesen Gala-Abend doch nur ausgeliehen.