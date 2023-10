Ungeschminkte Wahrheit: Pamela Anderson zeigt sich "oben ohne"

Der "Baywatch"-Star Pamela Anderson zeigt sein wahres Gesicht – und wird dafür gefeiert.

Sie ist weltberühmt für vieles – aber nicht gerade für ihre optische Natürlichkeit: Über-Blondine und "Baywatch"-Star Pamela Anderson (56) bediente jahrzehntelang ihr Dasein als sexy Schauspielerin mit wasserstoffblonden Haaren, XXL-Dekolleté, knappen Klamotten, dunkel geschminkten Augen und knallig-pinkem Glitzer-Lippenstift.

Fashion Week in Paris: Pamela Anderson zeigt sich erstmals ohne Make-up

Und jetzt das: Die amerikanische Schauspielerin zeigte auf der Pariser Fashion Week ihr wahres Gesicht – die ungeschminkte Wahrheit. Erstmals trat Pam in der Öffentlichkeit komplett ohne Make-up auf.

Ungewohnter Anblick: Pamela Anderson zeigt auf der Fashion Week ihr wahres Gesicht – komplett ohne Make-up. © dpa

Der Grund? Mit ihrem natürlichen Look setzte sie in Gedenken an ihre Visagistin und Freundin Alexis Vogel, die 2019 verstorben ist, ein Statement. "Sie war die Beste", so Anderson. "Und seitdem habe ich einfach das Gefühl, dass es ohne Alexis einfach besser für mich ist, kein Make-up zu tragen."

Die Fans feierten sie für ihr natürliches Auftreten – und auch andere Stars. So feierte Jamie Lee Curtis (64) den Look ihrer Kollegin als "Akt des Mutes und der Rebellion" und erklärte: "Die Revolution der natürlichen Schönheit hat offiziell begonnen!"