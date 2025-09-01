Ungeduldiger Tom Kaulitz hetzt Heidi Klum: "Damit wir mal loskommen"

Heidi Klum und Tom Kaulitz gelten als überaus harmonisches Paar. Seit 2018 gehen sie gemeinsam durchs Leben und wirken noch immer verliebt wie am ersten Tag. Doch nun verrät der Tokio-Hotel-Gitarrist, dass er seine Ehefrau gelegentlich mit unsanften Tönen antreiben muss.

Heidi Klum und Tom Kaulitz sind eigentlich ein Herz und eine Seele. Doch geht es zwischen den beiden auch mal rauer zu?

Die Liebesgeschichte von Heidi Klum (52) und Tom Kaulitz (35) begann 2018, als sie sich auf einer Promi-Party über den Weg liefen. 2019 traten sie vor den Traualtar und scheinen bislang noch nichts an Zuneigung eingebüßt zu haben. Turtelnd macht das Paar regelmäßig die internationalen roten Teppiche unsicher. Doch können die beiden auch anders? Nun gewährt Tom Kaulitz ehrliche Einblicke in deren Miteinander.

Tom und Bill Kaulitz: "Mach mal ein bisschen hinne"

In einer Ausgabe des Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" kommen Bill (35) und Tom Kaulitz auf deutsche Redewendungen zu sprechen. Tom möchte von seinem Bruder wissen: "Kennst du diesen Ausdruck, wenn man sagt: 'Das geht jetzt aber mal rucki zucki'?", woraufhin dieser meint: "Na klar, rucki zucki."

Tom Kaulitz fragt weiter: "Sagst du das so, wenn irgendwas schnell gehen muss?" Nach kurzer Überlegung erklärt ihm Bill, eine andere Ausdrucksweise zu bevorzugen: "Jetzt aber dalli dalli." Tom fasst daraufhin zusammen: "Das ist die Aufforderung für: Mach mal ein bisschen hinne. [...] Also, wenn jetzt zum Beispiel die Kinder mal wieder zu spät sind..." "Komm in die Spur, würde ich sagen", führt Bill Kaulitz die Überlegung zu Ende.

Tom Kaulitz zu Heidi Klum: "Leg einen Gang ein"

Schließlich bringt Tom Kaulitz seine Liebste Heidi Klum ins Spiel und erzählt: "Zu meiner Frau sag ich immer: 'Mensch, leg einen Gang ein'." Lachend gibt ihm sein Bruder Bill recht: "Ja, genau so sagst du es auch! Genau so: 'Mensch, leg einen Gang ein'."

Manchmal geht es Tom Kaulitz mit seiner Frau Heidi Klum offenbar nicht schnell genug. © imago/KCS Presse

Der Gitarrist möchte die barsche Wortwahl aber sogleich erklären: "Das klingt vielleicht so ein bisschen assi, aber es ist ja nett gemeint. Ich finde, es ist so passend, dass man sagt: 'Mensch, jetzt leg einen Gang ein, damit wir mal loskommen'." Und solange sich Heidi Klum an dem rauen Ton nicht stört, ist doch alles in bester Ordnung.