Unfallstatistik zu verunglückten Senioren im Straßenverkehr: WWM-Auflösung ist 64.000 Euro wert

Wann ist es für Senioren besonders gefährlich, am Straßenverkehr teilzunehmen? Das möchte Günther Jauch im "Oster-Special" von einer Kandidatin wissen. Während diese noch über Wochentage und Uhrzeiten nachdenkt, verrät die AZ hier die richtige Antwort.

Günther Jauch hat mit seinen Fragen schon so manchen Studiogast ins Grübeln gebracht.

Bei "Wer wird Millionär?" ist ein breites Allgemeinwissen gefordert. Auf manche Fragen kann man sich allerdings kaum vorbereiten – weil nur cleveres Kombinieren zur richtigen Lösung führt. Im großen "Oster-Special" am Montagabend (6. April) gerät die Kandidatin Elisabeth Jakubowski in eine solche Situation. Günther Jauch (69) möchte wissen, wann es für Senioren laut Statistik am gefährlichsten sei, das Haus zu verlassen.

"Wer wird Millionär?": Verunglückte Senioren im Straßenverkehr

32.000 Euro Gewinnsumme und kein verbliebener Joker: Eigentlich ist die Kandidatin Elisabeth Jakubowski in der aktuellen Folge von "Wer wird Millionär?" schon bereit, die Segel zu streichen. Nur der Vollständigkeit halber lässt die Rentnerin den Moderator die nächste Frage vorlesen. Für 64.000 Euro möchte Günther Jauch von ihr wissen:

Wann verunglücken – der offiziellen Unfallstatistik zufolge – hierzulande die meisten Senioren im Straßenverkehr?

montags, 8 bis 9 Uhr dienstags, 18 bis 19 Uhr freitags, 11 bis 12 Uhr samstags, 22 bis 23 Uhr

Die Kandidatin überlegt laut, welche Uhrzeit wohl am meisten Sinn ergeben würde. Da sie glaubt, Senioren würden freitags zwischen 11 und 12 Uhr gerne auf den Markt gehen, vermutet sie zu dieser Zeit das höchste Unfallrisiko. Nach kurzem Zögern lässt sie Günther Jauch tatsächlich Antwortmöglichkeit C einloggen. Ob sie dieses riskante Spiel bereuen wird?

Dann verunglücken die meisten Senioren im Straßenverkehr

Der Mut von Jakubowski zahlt sich aus, denn: Wie Günther Jauch erklärt, verunglücken die meisten Senioren tatsächlich freitags zwischen 11 und 12 Uhr. So ist es der offiziellen Unfallstatistik zu entnehmen, die jährliche Durchschnittswerte seit den 2020er Jahren benennt. Freitags, zwischen 11 und 12 Uhr, liegt die Zahl bei 874 zu Schaden gekommenen Senioren.

Weitere Zahlen aus der Unfallstatistik lauten: Samstags, zwischen 22 und 23 Uhr verunglücken durchschnittlich 95 Senioren pro Jahr. Montags, zwischen 8 und 9 Uhr, sind es 345 Senioren. Und dienstags, zwischen 18 und 19 Uhr sind es laut Statistik 380.