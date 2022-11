Unfall bei Evelyn Burdecki: TV-Blondine fällt bei "TV total Wok WM" aus

Evelyn Burdecki wollte am Samstagabend bei der "TV total Wok WM" antreten, doch nach einem Unfall beim Qualifying darf sie nicht mehr teilnehmen. Was ist passiert?

Am Samstagabend treten Promi-Kandidaten wie Pascal Hens, Sven Hannawald, Eko Fresh und Sila Sahin bei der "TV total Wok WM" 2022 an. Doch eine Teilnehmerin fällt leider verletzungsbedingt aus: Evelyn Burdecki.

Bei Unfall verletzt: Keine "TV total Wok WM" für Evelyn Burdecki

Beim Qualifying für die Sendung am Freitagabend stürzte die ehemalige Dschungelkönigin unglücklich mit ihrem Gesicht auf eine Schaumstoffplatte. Nach dem Unfall zeigte sie sich noch lachend in ihrer Instagram-Story im Gespräch mit Elton. "Ich hab noch vorher zu dir gesagt: Das Schlimmste ist, wenn ich mir die Nase breche und dann bin ich auf die Nase geflogen", sagt sie in dem Clip. "Du hast einfach nicht auf mich aufgepasst, du hast mich einfach springen lassen."

Moderator Elton deutet zwar an, dass er deshalb ein schlechtes Gewissen habe, kann sich ein Lachen aber nicht verkneifen. "Ich fühle mich schuldig, aber dafür war es unfassbar lustig!" Zu diesem Zeitpunkt kann auch Evelyn Burdecki noch über ihr Missgeschick schmunzeln. Aber nur kurze Zeit später zeigt sie sich im Krankenhaus. Hat sie sich doch schlimmer verletzt, als gedacht?

Wer ersetzt Evelyn Burdecki bei der "Wok WM"?

Gegenüber " " erklärt die TV-Blondine, wie es ihr geht. Sie hat eine Gehirnerschütterung und eine geprellte Nase. "Mein Gehirn ist leicht geschüttelt, meine Nase ist etwas platt und dabei wollte ich doch nur elegant, elfengleich und voller Elan übers Eis gleiten, um für mein Team Polen einen guten Start zu holen."

Aufgrund ihrer Verletzung darf Evelyn Burdecki nicht an der "TV total Wok WM" teilnehmen. Prominenter Ersatz ist allerdings schon gefunden, wie der Sender ProSieben mitteilt. "Filip Pavlović wird heute Abend ihren Platz im Einzel-Wok einnehmen. ProSieben wünscht gute Besserung!"