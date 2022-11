Verona Pooth für sexy Fotos abgewatscht: Kritiker finden es "peinlich" und "billig"

Zeigt sich Verona Pooth auf Instagram etwa zu freizügig? Mit einem neuen Foto hat sie für eine hitzige Diskussion gesorgt. Zumindest wenn es nach einigen Followern geht, sollte die Werbe-Ikone mehr auf ihre Posen achten.

Verona Pooth setzt ihren Körper gerne sexy in Szene. Kaum zu glauben, dass die Werbe-Ikone und Unternehmerin inzwischen 54 Jahre alt ist. Doch nicht jedem Fan scheint es zu gefallen, dass sie sich noch immer freizügig präsentiert. Für ein neues Foto auf Instagram wird sie jetzt von Kritikern zurechtgewiesen.

Verona Pooth wirft sich für Fans sexy in Pose

In einem roten Kleid mit weißen Punkten präsentiert sich Verona Pooth ihren Followern. Den Rock hat sie dabei fast bis an ihre Hüfte hochgezogen und lenkt damit den Blick auf ihr Bein. Aber warum stören sich Kritiker daran? Immerhin hat sich die Ehefrau von Franjo Pooth in der Vergangenheit sehr viel nackter gezeigt, als auf dem Bild zu sehen ist...

Kritiker schimpfen über Verona Pooth: "Wirkt irgendwie billig"

Einige Follower ärgern sich offenbar darüber, was Verona Pooth zu dem Foto geschrieben hat: "Da drunter habe ich den gleichen Bikini, wollt ihr den sehen?" In den Kommentaren werden Vergleiche zu der Social-Media-Plattform "OnlyFans" gezogen, die von vielen Models aus der Erotik-Branche für den Verkauf pornografischer Bilder und Videos genutzt wird. "Peinlich, Frau Pooth. Kurz vor OnlyFans. Frage mich, wie Ihr Mann sich fühlt, bei diesen vielen geifernden Kommentaren fremder Männer", schreibt ein Kritiker dazu. Auch ein weiterer zeigt sich wenig begeistert und erklärt: "Wirkt irgendwie billig, sich so an den Straßenrand zu stellen. Kleid ist wunderschön, aber warum plötzlich solche Posts?"

Fans feiern Kleid von Verona Pooth

Den meisten Fans scheint die Aufmachung der 54-Jährigen jedoch zu gefallen. Viele senden ihr Herzen- und Flammen-Emojis. "Traumhaftes Kleid, gigantische Farben für Deinen Teint", lautet ein Kommentar dazu.

Dass Verona Pooth aufgrund ihrer Kritiker zukünftig auf freizügige Auftritte verzichtet, ist wohl eher unwahrscheinlich.