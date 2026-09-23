Unfall auf der Wiesn: Jürgen Drews' Tochter erleidet Verbrennungen

Autsch, das tut schon beim Hinsehen weh! Sängerin Joelina Drews hat sich auf der Wiesn an der Hand verletzt. Die Tochter von Schlagerlegende Jürgen Drews fasste an einen Heizstrahler und zog sich dabei mehrere schmerzhafte Brandverletzungen an den Fingern zu.

Eigentlich hatte der Wiesn-Tag für Joelina Drews (30) ganz entspannt begonnen. Nach einem sonnigen Mittag mit Mama Ramona Drews (53) wollte die Sängerin den Nachmittag gemütlich ausklingen lassen. Doch dann kam es zu dem schmerzhaften Missgeschick.

Horror-Verletzung: Finger am Heizstrahler verbrannt

Auf Instagram zeigt Joelina Drews ihren Fans die verletzte Hand. Mehrere Finger sind deutlich gerötet und weisen Brandverletzungen auf. Dazu schreibt die Sängerin knapp: "Einfach an den Heizstrahler gefasst."

Zuvor war die Tochter von Jürgen Drews (81) bei der Mercedes-Benz-Damen-Wiesn zu Gast. Gemeinsam mit Mama Ramona und weiteren VIP-Ladys genoss sie im Käfer-Biergarten das gesellige Beisammensein.

Üble Verbrennungen an den Fingern: Joelina zeigt ihre Verletzungen © Instagram

Joelina Drews war auf Einladung von Mercedes-Benz auf dem Oktoberfest

Dabei hatte Joelina Drews in Sachen Alkohol ohnehin etwas kürzergetreten. "Ich habe am ersten Wiesn-Tag ein bisschen über die Stränge geschlagen, seither bin ich erst mal alkoholfrei unterwegs", erzählte sie der Abendzeitung. Für den Schlager-Star gab es deshalb nur alkoholfreies Bier.

Mama und Tochter haben Humor: Joelina Drews zeigt ihre "Grill-Händel"

Wenig später sorgte dann ausgerechnet ein Heizstrahler für den schmerzhaften Zwischenfall. Joelina Drews lässt sich die Wiesn-Laune davon allerdings nicht verderben. Gemeinsam mit ihrer Mama Ramona nimmt sie das Missgeschick mit Humor und scherzt über ihre "Grill-Händel" – eine augenzwinkernde Anspielung auf das beliebte Wiesn-Hendl.