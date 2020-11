Übungswehen bei Amira Pocher: Bekommt sie bald ihr Baby?

Oliver Pocher und Ehefrau Amira erwarten ihr zweites gemeinsames Kind. Bei der 28-Jährigen haben bereits Übungswehen eingesetzt. Auf Instagram spricht sie über den Geburtstermin.

Amira Pocher wird bald zum zweiten Mal Mutter. Bereits wenige Monate nach der Geburt ihres ersten Kindes verkündete die Ehefrau von Comedian Oliver Pocher, dass sie erneut schwanger ist. Wann kommt das Baby zur Welt?

Auf Instagram hat Amira in einer Frage-Antwort-Runde einen sehr persönlichen Einblick in ihren Schwangerschaftsalltag gegeben. Sie schreibt, dass sie bislang etwa zehn Kilo zugenommen und noch ein paar Wochen vor sich habe. Auf die Frage, wie es ihr gehe, antwortet die 28-Jährige: "Ganz ehrlich? Körperlich geht's mir echt unterdurchschnittlich: Rückenschmerzen, Sodbrennen, Nase zu, Übungswehen - und, und, und."

Amira und Oliver Pocher: Wann kommt das Baby?

Übungswehen, auch Braxton-Hicks-Kontraktionen genannt, können ab dem letzten Schwangerschaftsdrittel auftreten und sollen die Gebärmutter auf die Geburt vorbereiten. Ist es bei Amira Pocher bald so weit? Wie sie ihren Fans mitteilt, könnte der Nachwuchs entweder noch dieses Jahr oder Anfang 2021 auf die Welt kommen.

Für die 28-Jährige ist es das zweite Kind, für ihren Ehemann Oliver Pocher allerdings schon das fünfte. Mit Ex-Frau Alessandra Meyer Wölden hat der Comedian bereits eine Tochter und Zwillingssöhne. Die Patchwork-Familie versteht sich sehr gut. So konnte Pocher seiner Ex vor kurzem im TV entlocken, dass sie sich von ihrem Partner getrennt hat und wieder Single ist. Am Sonntagabend sind Amira und Oliver Pocher sogar gemeinsam mit Alessandra Meyer-Wölden bei "Grill den Henssler" zu sehen.