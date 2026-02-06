Hat Verena Kerth nach einem Promi-Event in Köln rot gesehen? Die Moderatorin soll schlimme Beschimpfungen und sogar Drohungen ausgesprochen haben. Das mutmaßliche Opfer? Ein bekannter Musiker...

Bei der "Lambertz Monday Night" in Köln soll es zu einem Eklat gekommen sein – die Hauptakteure: Verena Kerth und Jay Khan. Die Münchner Moderatorin habe Zeugenaussagen zufolge fiese Beleidigungen und sogar Drohungen in Richtung des Musikers ausgesprochen. Was ist passiert?

Verena Kerth beschimpft Jay Khan: Schlimmste Beleidigungen nach Promi-Event

Wie " " berichtet, konnten mehrere Personen die Hass-Tirade von Verena Kerth beobachten. Die Münchnerin soll Jay Khan sogar gedroht haben, ihn umbringen zu lassen.

Der Sänger wollte mit einem Shuttle nach der "Lambertz Monday Night" in sein Hotel fahren. In dem Auto habe auch Kerth gesessen, die Khan durch schlimme Beleidigungen wieder aus dem Shuttle vertrieben habe. Schimpfwörter wie "H****sohn" und "Schwu***" sollen gefallen sein – die Hass-Tirade sei wie aus dem Nichts entstanden.

Alkohol im Spiel

Nach übereinstimmenden Aussagen von Zeugen soll Verena Kerth unter massivem Alkoholeinfluss gestanden haben. Es sei nicht bekannt, dass es zuvor im Rahmen der "Lambertz Monday Night" zwischen Kerth und Khan zu irgendwelchen Vorfällen gekommen sei. Die Münchnerin und der Musiker sind sich bei der Veranstaltung wohl nicht mal über den Weg gelaufen.

Verena Kerth ging auf Jay Khan los. © imago/Panama Pictures

"Wenn es um Tötungsdrohungen geht, hört es für mich auf"

Sicherheitsbeamte sollen den Streit bemerkt und dazwischengegangen sein – doch Kerth habe weiter gepöbelt. "Ich bin immer noch schockiert über die wahllose Attacke von Verena Kerth gegen mich. Ich habe eigentlich ein sehr dickes Fell, aber wenn es um Tötungsdrohungen geht, hört es für mich auf", so Jay Khan gegenüber "Bild". Es heißt, der Sänger behalte sich rechtliche Schritte gegen die Moderatorin vor.

Reue bei Verena Kerth

Auch Verena Kerth meldete sich bereits zu Wort. "Oh Gott, es tut mir einfach nur wahnsinnig leid, dass ich so ausgeflippt bin. Ich kann mich nicht genau daran erinnern, was ich gesagt habe, aber dass ich einen Blackout habe, macht die Sache weder besser noch ungeschehen", meinte sie. Auch betonte die Münchnerin: "Ich kann nur sagen, wenn mir bewusst gewesen wäre, wie schlimm ich mich danebenbenommen habe, hätte ich mich längst bei Jay entschuldigt. Das habe ich sofort nachgeholt. Ich hoffe, er verzeiht mir meinen Ausraster. So was darf nicht passieren und ich muss an mir arbeiten."