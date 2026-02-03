Prominente "Schoko-Party": Münchner VIPs feiern mit Weltstars bei "Lambertz Monday Night"

Für dieses Event mussten sich die Promis nicht lange bitten lassen, denn es wurde ungewöhnlich süß: Hermann Bühlbecker hatte am Montag zu seiner berühmten "Lambertz Monday Night" geladen – mit zahlreichen Münchner VIPs.

Giulia Siegel, Martin Krug, Maria Höfl-Riesch und Verena Kerth haben sich am Montagabend auf einer ganz besonderen Promi-Party vergnügt. Statt in ihrer Heimat München verschlug es die bayerischen Promis nach Köln, wo Hermann Bühlbecker zum 25. Mal seine legendäre "Lambertz Monday Night" feierte. Was war an dem Abend geboten und mit welchen internationalen Stargästen lief der Unternehmer auf?

La Toya Jackson und Ornella Muti auf "Schoko-Party" in Köln

Mit La Toya Jackson kam Hollywoodflair nach Köln – immerhin ist sie die Schwester des verstorbenen Weltstars Michael Jackson. "Ich freue mich wirklich, hier zu sein und diese Party zu erleben", sagte die 69-Jährige am Abend zu "Bild". Für sie war es selbstverständlich, dass sie auch als Model bei der Modenschau auftrat. Auf dem Laufsteg wurden wie gewohnt zauberhafte Kreationen präsentiert, die größtenteils aus Süßkram bestehen. Bei keiner anderen Fashion-Show ist die Gefahr, dass die Designerstücke angeknabbert werden, größer als bei der "Lambertz Monday Night". Das Event wird nicht umsonst scherzhaft als "Schoko-Party" bezeichnet.

Neben La Toya Jackson waren auch weitere internationale Stars nach Köln gereist. So gab sich die italienische Leinwandgröße Ornella Muti die Ehre, die mit ihren 70 Jahren noch immer verdächtig jung aussieht. Mit dabei waren auch "Gladiator"-Star Ralf Moeller und US-Schauspieler Esai Morales, bekannt aus den finalen "Mission Impossible"-Teilen.

Ornella Muti und Ralf Moeller © BrauerPhotos/J.Harrell

Münchner VIPs bei "Lambertz Monday Night": Mit wem Verena Kerth im Whirlpool verschwinden will

Für das XXL-Event hatten einige VIPs aus München die Reise nach Köln auf sich genommen. Verena Kerth schien die Party zu genießen, sie zeigte sich ausgelassen an der Seite von Giulia Siegel und Gigi Birofio. Auf Flirtkurs ging die Blondine an dem Abend wohl nicht. "Ich habe meinen Mann des Abends gefunden", sagte sie in ihrer Instagram-Story im Arm von Julian F. M. Stoeckel. Der Entertainer fügte scherzhaft an, dass das Event höchstwahrscheinlich gemeinsam in einem Whirlpool enden werde.

Verena Kerth © BrauerPhotos/J.Harrell

Welche weiteren Promis auf der "Lambertz Monday Night" feierten, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.