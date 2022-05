Überraschungsauftritt von Queen Elizabeth: Sie lächelt die Sorgen um ihre Gesundheit weg

Da ist sie ja wieder – und strahlt herzlich! Queen Elizabeth hat sich überraschend bei der "Royal Windsor Horse Show" gezeigt. Nach den abgesagten Termine der letzten Tage war die Sorge um ihren Gesundheitszustand groß. Doch ihr Lächeln zeigt, dass sich die 96-Jährige nicht zurückziehen möchte.

So strahlend hat man Queen Elizabeth schon länger nicht mehr gesehen.

Dieser Besuch hat Queen Elizabeth einfach zum Strahlen gebracht. Mit einem Auftritt bei der "Royal Windsor Horse Show" überraschte die Monarchin ihre Fans. Dabei zeigte sie sich so fröhlich und ausgelassen, wie schon lange nicht mehr.

Queen Elizabeth: Strahlender Überraschungsauftritt bei royaler Pferdeshow

Am Mittwoch (13. Mai) wurde Queen Elizabeth von einem Chauffeur zum Event gefahren. Vom Beifahrersitz aus sprach sie durch das geöffnete Fenster mit einer kleinen Gruppe und schien sehr gut gelaunt zu sein. Es könnte aber sein, dass das weniger an den Royal-Fans als vielmehr an den Pferden lag. Die imposanten Riesen zählen zu ihren Lieblingstieren.

So fröhlich hat man die britische Königin lange nicht gesehen

Der aktuelle Auftritt der 96-jährigen Monarchin könnte die Sorge um ihren Gesundheitszustand beschwichtigen. Nachdem am Dienstag (10. Mai) ihre Teilnahme an der Parlamentseröffnung aus Mobilitätsproblemen abgesagt worden war, hatte es erneut Schlagzeilen um ihr Wohlergehen gegeben. Ihr Sohn Prinz Charles hatte die Monarchin bei dem wichtigen Termin vertreten.

Mit ihrer guten Laune bei der "Royal Windsor Horse Show" hat die Königin alle angesteckt. Den freudigen Auftritt der Queen sehen Sie oben in der Bilderstrecke.