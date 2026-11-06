Er ist wieder da! Alfons Schuhbeck (77) meldet sich am Mittwochabend mit einer Videobotschaft zu Wort. Der erkrankte Star-Koch erscheint auf der Leinwand bei der Dinner-Show von Hullis in München.

Alfons Schuhbeck ist unheilbar an Krebs erkrankt. Noch immer ist ungewiss, ob er zurück in den Knast muss.

Alfons Schuhbeck war bei der VIP-Premiere der neuen Hullis-Dinner-Show "Feel Vergnügen" zwar nicht persönlich vor Ort, ließ es sich aber nicht nehmen, die Gäste per Video zu begrüßen. Der erkrankte Star-Koch erschien zum Show-Start auf der Leinwand und richtete persönliche Worte an das Publikum im Spiegelzelt an der Motorworld München.

Alfons Schuhbeck bei Hullis: "Das ist wie Therapie"

In dunkelblauem Anzug saß Schuhbeck an einem Schreibtisch und wandte sich direkt an die Gäste. Seine Botschaft: Jeder solle dringend auf seine Gesundheit achten. "Und wenn ihr mal eure Sorgen vergessen wollt oder nicht gut drauf seid, dann geht ins Hullis. Das ist ja wie eine Therapie", so der 77-jährige Koch. Schuhbecks Gesicht ist schmaler geworden. Seine schwere Krebserkrankung hat Spuren hinterlassen. Doch selbst in dieser schwierigen Situation bewahrt er sich seinen gewohnten Charme und Optimismus. Den Gästen wünschte Schuhbeck viel Spaß, dem Hullis-Team gutes Gelingen. Unter den Besuchern waren auch Schlagerlegende Roberto Blanco und Moderator Stefan Mross. Die Premierengäste reagierten mit Applaus.

Alfons Schuhbeck grüßt die Gäste der Hullis-Premiere

Es ist nicht das erste Mal, dass Schuhbeck die Hullis-Premiere auf diese Weise begleitet. Bereits im vergangenen Jahr hatte er sich mit einer Videobotschaft an die Gäste gewandt.

Alfons Schuhbeck: Sorge um seine Gesundheit

Der Auftritt kommt zu einer bewegenden Zeit für den 77-jährigen Koch. Schuhbeck ist unheilbar an Krebs erkrankt und war vorzeitig am 27. Februar 2025 aus der Haft entlassen worden. Mehrere Fristen verstrichen, ohne dass Schuhbeck zurück hinter Gittern musste, um seine Haft von insgesamt vier Jahren und drei Monaten fortzusetzen.

Gnadenfrist für Gefängnis vorerst verlängert

Doch wie geht es für ihn weiter? Muss Alfons Schuhbeck möglicherweise wieder zurück ins Gefängnis? Am 4. September 2026 endete eigentlich die letzte Frist für seine Haftunterbrechung. Ein notwendiges Sachverständigengutachten für die weitere Beurteilung seiner Lage, lag zu diesem Zeitpunkt aber nicht rechtzeitig vor.

Noch am Mittwoch (4. November) hatte die Münchner Staatsanwaltschaft I gegenüber der Abendzeitung geäußert, dass es im Fall Alfons Schuhbeck bislang keine Neuigkeiten gibt.

Dann die Kehrtwende am Donnerstagabend: Die Staatsanwaltschaft I wandte sich nach Schuhbecks Auftritt an die Öffentlichkeit. Alfons Schuhbeck sei derzeit "weiterhin nicht haftfähig ist", heißt es. Dies hätte ein Sachverständiger festgestellt. Mindestens bis zum 5. Mai sei er deshalb zunächst einmal auf freiem Fuß. Die Haftfähigkeit wird folgend weiter überprüft. Für den ehemaligen Liebling der Münchner Society geht das Zittern um seine Zukunft dann weiter.

Neue Hullis-Show an der Motorworld München

Für die neue Saison ist das Hullis-Spiegelzelt an die Motorworld München gezogen. Die Produzenten Richard Matthes und Sven Pawlitschko setzen diesmal auf das Motto "Feel Vergnügen". Das Menü wurde von Sternekoch Bobby Bräuer kreiert.

Hinweis der Redaktion: In einer früheren Version des Artikels hatte die AZ geschrieben, das notwendige Sachverständigengutachten für die Beurteilung der derzeitigen Haftfähigkeit von Schuhbeck läge noch nicht vor. Diesen Sachverhalt haben wir mit den jetzt vorliegenden Informationen ergänzt.