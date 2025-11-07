Botschaft von Alfons Schuhbeck: Star-Koch überrascht Münchner Promis

Nach Monaten in der Versenkung hat sich Alfons Schuhbeck am Donnerstagabend überraschend auf einem Promi-Event gezeigt. Der einstige Star-Koch überraschte die VIPs mit einer ganz persönlichen Botschaft.

Zum letzten Mal trat Alfons Schuhbeck bei seinem Gerichtsprozess wegen Insolvenzverschleppung und Subventionsbetrug öffentlich in Erscheinung. Nachdem der gefallene Liebling der Society zu einer Gesamthaftstrafe von vier Jahren und drei Monaten verurteilt worden war, tauchte er unter. Jetzt mischte er ganz überraschend bei einem Promi-Event in München mit.

Per Video: Alfons Schuhbeck überrascht Münchner Society

Am Donnerstagabend (6. November) wurde am Messegelände München-Ost die Premiere der neuen Dinner-Show "Hullis" gefeiert. Mit dabei waren Stargäste wie Roberto Blanco, Vanessa Eichholz und Francis Fulton-Smith – und indirekt auch Alfons Schuhbeck. Der ehemalige Gastronom war an dem Abend zwar nicht persönlich erschienen, schickte seinen Vertrauten aber eine Grußbotschaft per Video.

"Aus bekannten Gründen": Deshalb war Alfons Schuhbeck nicht persönlich dabei

Plötzlich war Alfons Schuhbeck auf der XXL-Leinwand der Dinner-Show zu sehen. In seiner Nachricht erklärte er, warum er nicht live dabei sein konnte – der 76-Jährige ist unheilbar an Krebs erkrankt. Den Verantwortlichen von "Hullis", Unternehmer Richard Matthes und Spitzenkoch Mario Gamba, widmete er dennoch rührende Worte: "Aus bekannten Gründen kann ich heute leider nicht dabei sein. Ich wünsche dem gesamten Hullis-Team alles, alles Gute. [...] Die haben es richtig drauf, das werdet ihr gleich sehen."

Zur "Hullis"-Premiere überrascht Alfons Schuhbeck mit einer persönlichen Video-Botschaft. © privat

Die geladenen VIP-Gäste zeigten sich begeistert von dem Überraschungsauftritt. "Jetzt wünsche ich euch alles, alles Gute, einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Show. Servus, pfiats euch!" Die Botschaft von Alfons Schuhbeck wurde mit tosendem Applaus gefeiert.

Haftstrafe für Alfons Schuhbeck weiterhin ausgesetzt

Eigentlich sollte der gefallene Star-Koch längst seine Strafe im Gefängnis verbuchen – die Frist seiner Haftunterbrechung lief am 17. September aus. Die Staatsanwaltschaft München teilte der AZ vor wenigen Wochen dazu mit: "Derzeit wird geprüft, ob und gegebenenfalls wie die notwendige medizinische Behandlung von Herrn Schuhbeck in der Haft fortgesetzt werden kann." Sollte die Versorgung von Alfons Schuhbeck nicht gewährleistet sein, wird er wohl nicht JVA zurückkehren müssen.