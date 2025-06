Überraschender Geheimtipp von Johann Lafer: Wo er in München privat essen geht

Johann Lafer wurde zwar in einer kleinen Gemeinde in Österreich geboren, zu München hat der Starkoch dennoch eine ganz besondere Verbindung. Im Gespräch mit der AZ verrät er nun, wo er privat gerne Weißwürste isst und welcher Platz sein liebster in der bayerischen Landeshauptstadt ist.

17. Juni 2025 - 16:05 Uhr