Wegen seiner Kinder: Johann Lafer spricht von "großen Sorgen"

Als einer der prominentesten TV-Köche Deutschlands stehen bei Johann Lafer eigentlich die Kochkünste im Fokus. Jetzt hat der beliebte Gastronom dennoch über sein Privatleben geplaudert. Was er über seine Kinder verrät.

Tim Mälzer, Steffen Henssler, Alexander Kumptner, Tim Raue – im TV feiern viele Starköche heutzutage große Erfolge und werden dadurch selbst zu Promis. Zu verdanken haben sie das einem besonderen Kollegen: Johann Lafer. Seit seinem Fernseh-Debüt 1985 ist er aus der deutschen Unterhaltungsbranche nicht mehr wegzudenken. Doch hat sich seine Passion als Koch und sein VIP-Status auf das Familienleben ausgewirkt? Wie blicken seine Kinder auf die Vergangenheit zurück? Im AZ-Interview hat der 67-Jährige offen über seinen Sohn und seine Tochter gesprochen.

Johann Lafer offenbart über seine Kinder: "Ich hatte Angst"

Seit über 30 Jahren ist Johann Lafer mit Ehefrau Silvia verheiratet, das Paar hat mit Tochter Jennifer (*1995) und Sohn Jonathan (*2001) zwei gemeinsame Kinder. Der TV-Koch selbst hat – wie er in früheren Interviews offenbarte – in seiner Kindheit nur wenig Liebe von den Eltern erfahren. Hat sich das auch auf seine Rolle als Vater ausgewirkt? "Das war zu Beginn eine meiner ganz großen Sorgen", sagt er im Gespräch mit der AZ. "Wenn man selbst Kinder hat, stellt man fest, was in der eigenen Kindheit gefehlt hat. Ich hatte Angst, dass es mir nicht gelingt, die pure Liebe der Kinder widerzuspiegeln."

Sie geben mir nie das Gefühl, ich hätte zu wenig Zeit mit ihnen verbracht. - Johann Lafer

Trotz des hohen Arbeitspensums als Koch und TV-Star haben Johann Lafer und seine Frau es geschafft, ihren Kindern ein familiäres Umfeld zu bieten. "Wir haben uns, wenn wir Zeit hatten, wirklich intensiv gekümmert. Sonst haben wir dafür gesorgt, dass sie mit Kindermädchen in einem Umfeld groß werden, in welchem sich gut um sie gekümmert wird." Heute schwärmt der 67-Jährige von dem "wunderbaren Verhältnis", das er zu seiner Tochter und seinem Sohn pflegt. "Sie geben mir nie das Gefühl, ich hätte zu wenig Zeit mit ihnen verbracht. Wir haben jedes Jahr eine große Reise gemacht und viel Quality-Time miteinander verbracht."

Johann Lafer und Ehefrau Silvia sind seit 1990 verheiratet. © imago/Stephan Wallocha

Berufe von Johann Lafers Kindern: Starkoch plaudert aus dem Nähkästchen

Dass der Nachwuchs nicht in seine Fußstapfen getreten ist, stört Johann Lafer nicht. Stolz erzählt er der AZ: "Unser Sohn hat Industrial KI Design studiert und arbeitet aktuell an seinem Master. Unsere Tochter hat in London ihren Master in Content Marketing gemacht und arbeitet mit großen Marken zusammen."

Mit seinen Kindern verbindet den Starkoch ganz besondere Momente, die ihm gezeigt haben, dass er als Vater wohl viel richtig gemacht hat. "Bevor meine Tochter ihren Master gemacht hat, rief sie mich an und sagte: 'Papi, mir gehts so schlecht.' Ich bin dann nach London geflogen und wollte mit ihr shoppen gehen. Sie wollte aber stattdessen viel lieber mit mir essen gehen. Ich habe ihr dann gesagt: 'Jetzt kannst du mal ne geile Flasche Wein bestellen.' Ich saß dann mit ihr zusammen, habe versucht, sie zu motivieren, und sie sagte zu mir, mit ihrem Glas in der Hand: 'Das ist so ein toller Wein, der schmeckt richtig gut.' Da hat sie gelernt, dass es große Unterschiede im Geschmack gibt."

Johann Lafer mit Tochter Jennifer bei der Bambi-Verleihung 2011. © imago/Future Image

So wäre Johann Lafer als Opa

Für Johann Lafer sei dieses Erlebnis ein "Highlight" gewesen. Er berichtet auch von einem Erlebnis mit seinem Sohn Jonathan, das ihn sehr geprägt hat. "Als er von einem sozialen Praktikum aus Südafrika zurückkehrte, ging er in sein Zimmer, räumte seine ganzen Schränke aus und schickte alles an Kinder in Südafrika. Das hat mich so berührt und es hat dazu beigetragen, dass mein Sohn heute extrem sozial eingestellt ist."

Johann Lafer mit Sohn Jonathan 2009 im "ZDF-Fernsehgarten". © imago/STAR-MEDIA

Bislang haben seine Kinder ihn noch nicht zum Großvater gemacht. Aber wie wäre Johann Lafer eigentlich als Opa? Das kann sich der prominente Koch sehr gut vorstellen, wie er im AZ-Gespräch abschließend sagt: "Ich wüsste aus der Erfahrung mit meinen eigenen Kindern, was man machen muss, um Kinder glücklich zu machen."