Überraschender Abschied beim "Sat.1 Frühstücksfernsehen": Amira Tröger verlässt beliebte Sendung

Das Team beim "Sat.1 Frühstücksfernsehen" verabschiedet sich von einer beliebten Kollegin. Amira Tröger wird künftig nicht mehr für die Sendung vor der Kamera stehen.

Seit 35 Jahren flimmert das "Sat.1 Frühstücksfernsehen" bereits über die Bildschirme und hat in dieser Zeit einige Moderatoren, wie etwa Jörg Dräger und Andrea Kiewel, zu Stars gemacht. Auch Sidekicks wie Lukas Haunerland oder Benedikt Amara begeistern die Fans. Doch jetzt gibt eine beliebte Kollegin des Magazins überraschend ihren Abschied bekannt: Amira Tröger.

Amira Tröger: Abschied vom "Sat.1 Frühstücksfernsehen"

Seit vier Jahren steht die 27-Jährige bereits für das "Sat. 1 Frühstücksfernsehen" neben Marlene Lufen, Karen Heinrichs, Matthias Killing und Daniel Boschmann vor der Kamera und präsentiert Promi-News aus dem Leben der Schönen und Reichen. Vor allem in den sozialen Medien fühlt sie sich wie Zuhause. Ab sofort werden ihre Kollegen allerdings auf sie verzichten müssen.

Nach "Sat.1 Frühstücksfernsehen": Was sind die TV-Pläne von Amira Tröger?

Wie das "Sat.1 Frühstücksfernsehen"-Team auf Instagram verkündet, wird Amira Tröger künftig nicht mehr für die Sendung moderieren: "Wir wünschen Amira für die Zukunft alles Liebe & Gute."

Der 27-Jährigen scheint der Abschied nicht leicht zu fallen. "Ich bin unendlich dankbar für die letzten Jahre und all das, was ich in der Zeit erleben und lernen durfte", schreibt sie dazu. "Diese Erfahrung möchte ich nicht missen, vermissen werde ich aber alle, die seit 35 Jahren diese großartige Sendung auf die Beine stellen."

Kollegen wie Alina Markau, Chris Wackert und Vanessa Blumhagen wünschen Amira Tröger viel Erfolg für die Zukunft. Aber wie wird die überhaupt aussehen? Verlässt sie den Sender Sat.1 komplett, wird sie eine eigene Show moderieren?

Über ihre künftigen Pläne hat sich die Moderatorin bislang noch nicht geäußert. Aber eines ist klar: Auf diese sympathische Frau darf das deutsche Fernsehen nicht verzichten!