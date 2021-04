TV-Star Alfred Biolek trauert um Adoptivsohn

Mit nur 58 Jahren ist der Adoptivsohn von TV-Star Alfred Biolek in den USA gestorben. "Trotz allem Abstand sind wir tief gerührt", erklärt Biolek.

Obwohl sich Alfred Biolek und sein erster Adoptivsohn, Keith Biolek-Austin, die letzten Jahre nicht mehr wirklich nahestanden, hat dessen früher Tod den 86-jährigen Talkshowmoderator tief getroffen. Mit nur 58 Jahren verstarb Biolek-Austin nach langer Krankheit in den Vereinigten Staaten.

Alfred Biolek über Tod des Adoptivsohns: "Wir sind tief gerührt"

Alfred Biolek, bekannt aus Fernsehformaten wie der "Drehschreibe" und der Musikshow "Bio's Bahnhof", adoptierte Keith vor 30 Jahren. Biolek und sein Adoptivsohn hatten Talkmaster zufolge eine enge Verbindung "bis Keith zurück nach Amerika gezogen ist". Er starb vergangenen Freitag in der Stadt Newwark im Bundesstaat New Jersey an mehrfachem Organversagen.

"Trotz allem Abstand sind wir tief gerührt", erklärt Biolek gegenüber der "Bild". Gesehen hatten sich die beiden zuletzt im Dezember. Seit einem schweren Sturz von einer Wendeltreppe im Jahr 2010 kümmert sich Bioleks zweiter Adoptivsohn, Scott Biolek-Ritchie um der "alfredissimo!"-Star.