TV aus lassen: "Fernsehgarten"-Moderatorin Andrea Kiewel macht deutlichen Aufruf

Bald steht Andrea Kiewel wieder für den "Fernsehgarten" vor der Kamera. Doch jetzt richtet sie einen dringlichen Appell an ihre Fans.

Die diesjährige "ZDF-Fernsehgarten"-Saison startet am 10. Mai. Wie gewohnt wird Andrea Kiewel (60) durch die Sendung führen. Bei den Fans steigt die Vorfreude – doch wenige Wochen vor Staffel-Start rät Kiwi dazu, den Fernseher (auch mal) auszulassen. Was es damit auf sich?

Vor "Fernsehgarten"-Start: Andrea Kiewel ruft zum Abschalten auf

Neben ihrer TV-Arbeit ist Andrea Kiewel auch als Kolumnistin tätig. Regelmäßig widmet sich die 60-Jährige dabei verschiedenen Themen. In ihrer neuesten Kolumne wird sie zur Liebesexpertin und stellt sich der Frage: Warum haben Paare im Laufe der Jahre immer weniger Sex?

Kiwi macht dafür unter anderem das Fernsehen verantwortlich, wie sie in der Zeitschrift "Superillu" schreibt. Läuft der TV, könne das bei Paaren jede sexuelle Stimmung zerstören, so die Moderatorin. Natürlich hofft sie dass weiterhin viele Fans zum "Fernsehgarten" einschalten – doch grundsätzlich tue es Liebespartnern auch mal gut, wenn der Bildschirm aus bleibt. Ihr Appell ist eindeutig: "Handy weg, Computer aus, Fernbedienung vom Fernseher weglegen. Interessieren Sie sich füreinander."

Liebesleben von Andrea Kiewel: Er ist der Mann an ihrer Seite

Die Moderatorin ist in einer glücklichen Beziehung mit einem ehemaligen israelischen Elite-Soldaten. Seit 2017 lebt Andrea Kiewel mit ihrem Partner in Tel Aviv – 2025 kam es zur Verlobung.

Während die 60-Jährige in den Sommermonaten für den "Fernsehgarten" vor der Kamera steht, arbeitet ihr Liebster heute als Ingenieur in einer medizinischen Hightechfirma. Wer auf romantische Pärchenfotos der beiden hofft, wird jedoch enttäuscht. Kiwi spricht zwar über ihn – gemeinsame Fotos gibt es in der Öffentlichkeit aber nicht.

Andrea Kiewel gibt in einer aktuellen Kolumne Beziehungstipps. © imago/STAR-MEDIA

"Fernsehgarten"-Moderatorin unter Beobachtung des ZDF

Die Arbeit an der neuen "Fernsehgarten"-Saison steht aktuell unter ganz genauer Beobachtung. Wie die AZ berichtete, hat das ZDF kurz vor Start der "Fernsehgarten"-Saison ein besonderes Auge auf Andrea Kiewel. Der Grund? Für das Erfolgsformat pendelt die 60-Jährige für gewöhnlich zwischen dem Mainzer Lerchenberg und ihrer Wahlheimat Tel Aviv. Das könnte zum Problem für die "Fernsehgarten"-Moderation werden, denn die Situation im Nahen Osten hat sich nach wie vor nicht entspannt. Bereits im vergangenen Jahr musste Kiwi für eine Sendung aussetzen, weil sie nicht nach Deutschland einfliegen konnte.

Für die "Fernsehgarten"-Fans gehört Kiwi fest zur Show. Entsprechend groß ist die Hoffnung, dass es zu keinen kurzfristigen Ausfällen der Moderatorin kommt.