Andrea Kiewel und Freund ganz privat: So leben sie in Israel

Andrea Kiewel gehört zu den bekanntesten TV-Gesichtern Deutschlands. Ihr Privatleben hält die "ZDF-Fernsehgarten"-Moderatorin allerdings aus der Öffentlichkeit raus. Was ist dennoch über ihren Verlobten und das gemeinsame Leben in Israel bekannt?

Die "ZDF-Fernsehgarten"-Saison 2025 mit Andrea Kiewel startete am 4. Mai. Die Moderatorin präsentiert seit 25 Jahren die Open-Air-Show vom Lerchenberg (mit einjähriger Unterbrechung in 2008). Was ist über ihr Leben in Tel Aviv bekannt? Wie kommt sie mit der belastenden politischen Situation klar?

Wohnung in Tel Aviv: So lebt Andrea Kiewel mit ihrem Freund in Israel

In Tel Aviv besitzt Kiwi eine Wohnung. In ihrem Buch "Meist sonnig", das Ende 2020 erschien, schwärmt sie über ihren "Astronauten": "Ich liebe einen Mann, der von einem anderen Stern ist. Man nennt es Fernbeziehung. (...) Wir leben in verschiedenen Welten. Wir sprechen nicht mal dieselbe Sprache. (...) Wir sind uns an einer Straßenecke begegnet und da stehen wir immer noch." Sie machte sogar einen Hebräisch-Kurs, um ihn besser zu verstehen.

Schockierender Einblick in das Leben von Andrea Kiewel im Krieg in Israel

Am 7. Oktober 2023 brach Krieg in Israel aus. Andrea Kiewel gab daraufhin schockierende Einblicke in ihr Privatleben. Der Krieg in Israel hat auch Auswirkungen auf das Leben der beliebten ZDF-Moderatorin. In der "Jüdischen Allgemeinen" hatte sich Kiwi am Morgen des Angriffs zu Wort gemeldet: "Ich sitze mit meinem Hund im Mamad, dem kleinen Schutzraum in meiner Wohnung. Er hat keine Tür. Beim hektischen Schließen der Metallfensterläden bemerke ich, dass meine Hände zittern. Es liegt am Klang der Sirene."

Andrea Kiewel über ihren Freund aus Israel: "Ich bin die Freundin eines Soldaten"

Andrea Kiewel schrieb voller Liebe und Sorge über ihren Partner: "Der Mann, den ich liebe, ist der Fels in der Brandung. 25 Jahre als Elite-Soldat haben ihn viele schlimme Ereignisse erleben und überleben (Baruch HaShem) lassen." Und weiter: "'Andrea. Ich bekam einen Anruf. Ich gehe.' Es sind die Sätze, die ich am meisten gefürchtet habe. Mein Mann zieht die Jeans aus und die Uniform an. Ich bin die Freundin eines Soldaten. Er zieht in diesen Krieg. Um dieses Land, in welches sich seine Familie vor den Nazis retten konnte, zu verteidigen. Er würde sein Leben für dieses, sein Land geben. Es ist in seiner DNA verankert. Ich liebe ihn unendlich dafür."

Krieg in Israel: Andrea Kiewel fällt im "ZDF-Fernsehgarten" aus

In der Ausgabe vom "ZDF-Fernsehgarten" am 15. Juni fehlte Andrea Kiewel. Wie das ZDF mitteilte, konnte sie aufgrund der aktuellen Situation in Israel nicht nach Deutschland reisen: "ZDF-Moderatorin Andrea Kiewel lebt in Tel Aviv. Da der Luftraum in Israel aus aktuellem Anlass gesperrt ist, kann sie nicht für die geplante Sendung anreisen." Die An- und Abreise Andrea Kiewels sei Privatangelegenheit. Kiwi zahlt die Flüge dafür selbst.

Doch vier Tage nach dem verpassten "Fernsehgarten"-Auftritt teilte das ZDF mit: "Wir freuen uns, dass es Andrea Kiewel in der Zwischenzeit gelungen ist, nach Deutschland zu reisen." Die Live-Sendung am 22. Juni konnte sie daher wieder präsentieren. Ob Kiwi nun längere Zeit in Deutschland bleiben wird oder nach der Sendung wieder nach Israel reisen wird, ist nicht bekannt.

Andrea Kiewel gibt im "Fernsehgarten" Verlobung bekannt

Gleich zu Beginn der Sendung am 22. Juni überraschte Kiwi mit einer großartigen privaten Nachricht. Über sich selbst sagte sie: "Sie hat Ja gesagt." Anschließend zeigte die Moderatorin stolz ihren Verlobungsring in die Kamera und jubelte: "Hallo chéri, i love you!" Wenig später sagte Kiewel unter tosendem Applaus: "Ich muss mich jetzt erst einmal sammeln."

Andrea Kiewel zeigte am 22. Juni ihren Verlobungsring © ZDF-Screenshot

Andrea Kiewel über Israel-Situation: "Renne wirklich wie um mein Leben"

Ihr Liebesglück kann Andrea Kiewel natürlich nur bedingt über die politische Situation in Israel hinwegtrösten. In verriet die Moderatorin im Juni 2025: "Ich bin erschöpft. Emotional erschöpft vom Besorgtsein." Denn regelmäßige Bombenwarnungen prägen inzwischen das Leben der 60-Jährigen: "Wir haben in Israel alle diese Warn-Apps installiert. Beim ersten Handyalarm heißt es: 'Bitte begeben Sie sich in die Nähe eines Bunkers.' Wenn dann der offizielle Alarmton durch die Stadt schallt, geht das durch Mark und Bein [...]. Ich spüre das Adrenalin und renne wirklich wie um mein Leben."

Lebensgefährte von Andrea Kiewel ist Ingenieur bei medizinischer Hightechfirma

Während sie sich in Deutschland aufhält, um den "ZDF-Fernsehgarten" zu präsentieren, ist die Sorge um ihren daheimgebliebenen Partner stets groß. Nur wenige Minuten vor der Livesendung am 22. Juni 2025 hatte Andrea Kiewel die Nachricht erhalten, dass ihr Liebster, ein Ingenieur in einer medizinischen Hightechfirma, schon wieder dreimal in den Bunker hatte flüchten müssen. Über diesen traumatischen Tag sagte die Moderatorin in "Die Zeit": "Ich habe am Sonntag in den ersten Minuten das Mikrofon so fest umklammert, dass sich meine Fingernägel in meine Haut bohrten, nur um nicht zu weinen." Kiwis Verlobter wurde am 7. Oktober 2023, wie viele andere Reservisten, einberufen.

Moderatorin Andrea Kiewel: Karriere-Überblick

Andrea Kiewel wuchs in der DDR auf, war Leistungsschwimmerin und wurde 1993 beim "Sat.1 Frühstücksfernsehen" in ganz TV-Deutschland bekannt. Mehrere ZDF-Samstagabendshows folgten, auch bei RTL bekam sie mit "Einspruch" eine eigene Sendung. Doch mittlerweile ist sie DAS Gesicht des "Fernsehgartens" und wurde sogar von Martina Hill parodiert – was für ein Ritterschlag!

Gage für "ZDF-Fernsehgarten": Das verdient Andrea Kiewel für ihren Einsatz als Moderatorin

Über Geld spricht man in Deutschland eigentlich nicht. Andrea Kiewel hat das bislang auch nicht öffentlich getan, trotzdem wurde 2024 ihr Verdienst für den "Fernsehgarten" bekannt. Wie "Welt am Sonntag" recherchiert hat, soll die Moderatorin für die ZDF-Show eine Jahresgage von 400.000 Euro bekommen – das wären 20.000 Euro pro Folge.

Damit ist Kiwi allerdings nicht die Spitzenverdienerin beim ZDF. Polit-Talker Markus Lanz soll der Liste von "Welt am Sonntag" zufolge 1,9 Millionen Euro verdienen. Auch TV-Koch Horst Lichter dürfte mit einer Jahresgage von 1,7 Millionen Euro nicht am Hungertuch nagen.

TV-Skandal: Deshalb durfte Andrea Kiewel 2008 keinen "Fernsehgarten" moderieren

2007 kam es zu einem großen TV-Skandal. Kiwi wurde vorgeworfen, bezahlte Schleichwerbung für das Unternehmen "Weight Watchers" zu betreiben. Daraufhin wurde ihr Vertrag mit dem Sender ZDF aufgelöst, in der Saison 2008 durfte sie nicht für den "Fernsehgarten" vor der Kamera stehen.

Kiwi wurde ersetzt: Kurzzeitiger neuer Moderator hieß Ernst-Marcus Thomas

Doch das hatte für die Show ungeahnte Folgen: Die Quoten brachen ein. Das ZDF trennte sich nach nur 20 Folgen wieder von Moderator Ernst-Marcus Thomas und holte Kiewel im Jahr 2009 zurück. Was Ernst-Marcus Thomas heute macht, lesen Sie hier.

Ex-Männer und zwei Söhne: Kiwi feierte bislang drei Hochzeiten

Ganz so redselig, wie in der ZDF-Sendung, ist Kiwi nicht mehr, wenn es um Fragen über ihr Privatleben geht. Die 60-Jährige hat zwei Kinder und war dreimal verheiratet. Mit 19 Jahren wagte sie zum ersten Mal den Schritt vor den Traualtar, Sohn Max wurde 1986 geboren. Mit 34 Jahren heiratete Kiwi erneut, doch nach nur einem Jahr war alles aus.

Andrea Kiewel: Dritter Ehemann verunglückte tödlich

2000 verliebte sich Andrea Kiewel in Theo Naumann, ein Jahr später kam Sohn Johnny zur Welt. 2004 heirateten Kiewel und Naumann und versprachen sich ewige Treue, doch drei Jahre später zerbrach die Ehe. 2012 dann der Schicksalsschlag: Ihr Ex-Mann starb bei einem Motorradunfall, Kiwi verlor einen Vertrauten und Sohn Johnny seinen Vater.

Warum ist Andrea Kiewel nicht auf Instagram?

Auf Instagram ist Andrea Kiewel bislang noch nicht zu finden. Fotos von ihr werden lediglich über den "Fernsehgarten"-Account veröffentlicht. Warum ist sie auf der Social-Media-Plattform nicht zu finden?

"Ich nutze ja auch ein Smartphone und WhatsApp, aber dieses Alles-Von-Sich-Preisgeben ist mir suspekt", erklärte sie 2020 der Zeitschrift "Super Illu". Ob sie einen privaten Account für Familie und Freunde betreibt, ist nicht bekannt.

Kiwi: Herz-Tattoo am rechten Zeigefinger

Für Aufregung sorgte im September 2019 ein kleiner, intimer TV-Moment. Während eines Plauschs mit Scooter-Frontmann H. P. Baxxter zeigte die heute 60-Jährige live beim "Fernsehgarten" ihr neues Tattoo, das über das Mittelgelenk des rechten Zeigefingers auf der Seite zum Mittelfinger gestochen wurde. "Toll, oder? Ich hab nicht geweint", scherzte sie. Doch welche Bedeutung das Tattoo hat, hat Andrea Kiewel nicht verraten.