"Turbulente Wochen": Stefan Mross meldet sich bei Fans zurück

Nach den Berichten über seinen Strafbefehl, das Ehe-Aus mit Anna-Carina Woitschack und seine neue Liebe hatte sich Stefan Mross aus der medialen Welt zurückgezogen. Jetzt meldete sich der "Immer wieder sonntags"-Moderator über Facebook bei seinen Fans zurück.

Hinter Schlagerstar Stefan Mross liegen aufwühlende Wochen. Zuerst die öffentliche Trennung von seiner Ehefrau Anna-Carina Woitschack, danach bandelte der 47-Jährige mit deren enger Freundin Eva Luginger an. Zuletzt hat Mross durch Krisengespräche mit der ARD für Aufsehen gesorgt.

Stefan Mross: Der Schlagerstar ist vorbestraft

Der Grund dafür: Am 1. Mai 2022 kam es in einen Leipziger Hotel zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Schlagerstar und einem Mann, die Staatsanwaltschaft Leipzig führte daraufhin ein Ermittlungsverfahren gegen Mross. Dieser akzeptierte den Strafbefehl wegen Körperverletzung und versuchter Nötigung vom November 2022. Mross ist damit vorbestraft.

Das Image des Vorzeige-Schlagerstars hat einige Kratzer abbekommen. Es wurde sogar spekuliert, ob ihn die negativen Schlagzeilen seinen Job bei "Immer wieder sonntags" kosten könnten.

Mross meldet sich bei seinen Fans zurück

Nach alldem schickte Stefan Mross seinen Fans nun ein Lebenszeichen über Facebook. Der Moderator teilte ein Bild von sich mit breitem Lachen im Gesicht und schrieb dazu: "Liebe Freunde, nach all den turbulenten Wochen in der vergangenen Zeit habe ich mich bewusst aus der medialen Welt ausgeklinkt. Bitte vergesst nicht, dass ich jeden Tag an Euch gedacht habe."

Und weiter: "Ihr, meine Freunde und das BESTE PUBLIKUM DER WELT, verspüre ich jeden Tag aufs Neue Gänsehaut, wenn ich nur an 'Immer wieder sonntags' mit Euch denke und ich uns etwas 'Normalität' in dieser schwierigen Zeit in Euer Wohnzimmer und in die Arena zaubern darf. Wir starten alle zusammen am 07.05.2023 in eine unglaubliche tolle Saison! Danke an Euch und mein Team. Zusammen sind wir stark! 'Ecken und Kanten sind die besten Zwischenmenschlichkeiten…' Ich habe die Ehre mit Euch, Euer Stefan".

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Facebook Beitrag). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Facebook Beitrag über den Consent-Anbieter verweigert

Die ARD bestätigte das Comeback von Stefan Mross bereits Ende März. Die Fans können sich also freuen.