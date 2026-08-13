Trotz Krebserkrankung: Johann Lafer kocht auf Luxus-Event für Royals

Die Reit-WM in Aachen ist glamouröse gestartet. Das Event lockte hochkarätige Gäste aus Politik, TV und dem europäischen Hochadel an. Mittendrin: Starkoch Johann Lafer, der trotz seiner Krebserkrankung die Promis kulinarisch verköstigte.

In Aachen stehen gerade alle Zeichen auf den Pferdesport. In der nordrhein-westfälischen Stadt hat am Dienstag (11. August) die Weltmeisterschaft im Reiten begonnen. Die Teilnehmer messen sich in verschiedenen Kategorien wie Springen, Dressur und Voltigieren. Die Eröffnung der hochkarätigen Veranstaltung wollten sich auch Mitglieder europäischer Königshäuser nicht entgehen lassen. Was war zum Auftakt geboten?

Freund von Söder-Tochter feiert Erfolg auf Reit-WM: "Bin unheimlich froh"

Das deutsche Team hat schon am ersten Tag der Reit-WM sehr gut vorgelegt und konnte sich an der Spitze der Wertung positionieren. Mit dabei ist Raphael Netz, Markus Söders Schwiegersohn in spe. Wie " " berichtet, erreichte er bei der Grußaufstellung 73,338 Prozentpunkte. Damit hätte er beinahe seine persönliche Bestleistung von 73,78 übertroffen. "Ich bin unheimlich froh und dankbar, mit diesem Pferd hier einreiten zu dürfen", freute er sich nach seinem Erfolg. Freundin Selina Söder war im Stadion mit dabei und feuerte ihren Liebsten kräftig an. Die AZ besuchte die beiden vor wenigen Tagen im Reitstall.

Raphael Netz © IMAGO/Stefan Lafrentz

Adeliger Besuch: Diese Royals lassen sich Eröffnung in Aachen nicht entgehen

Der Pferdesport begeisterte am Dienstag nicht nur prominente Gäste wie Ex-Leichtathlet Jürgen Hingsen, Politiker-Sohn Joe Laschet und RTL-Moderatorin Jana Azizi, sondern auch Royals. Aus Dänemark statteten Königin Mary und Prinzessin Benedikte der Reit-WM in Aachen einen Besuch ab. Die niederländische Kronprinzessin Amalia von Oranien sowie Prinzessin Elena von Spanien waren ebenfalls vor Ort dabei.

Unter die Royals und VIPs mischte sich auch ein Hollywoodstar. Schauspieler Ed Westwick, vor allem bekannt für seine Rolle in der US-Serie "Gossip Girl", war mit Ehefrau Amy Jackson gekommen.

Ed Westwick mit Ehefrau Amy Jackson © BrauerPhotos/F.Seidel

Johann Lafer kocht trotz Krebserkrankung: "Tut mir persönlich gut"

Für den kulinarischen Höhepunkt sorgte kein Geringerer als Johann Lafer, der trotz seiner Krebserkrankung den Kochlöffel schwang. "Ich bin sehr glücklich, dass ich hier unter diesen tollen Menschen sein darf", sagte der Starkoch dem . "Dass ich viele, viele Menschen bewirten darf, das tut mir persönlich gut." Trotz seines Gesundheitszustandes – Lafer ist unheilbar an Lymphdrüsenkrebs erkrankt – will der 68-Jährige nicht auf Events verzichten. "Ich wollte gerne weiterarbeiten und kann es auch", sagte er kürzlich in einem Interview. "Deswegen habe ich so gut wie keine Termine abgesagt. Die Arbeit tut mir gut."

Welche weiteren Promis die Eröffnung der Reit-WM in Aachen gefeiert haben, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.