Klartext von Selina Söder und Partner Raphael Netz: "Anspannung liegt in der Luft"

Zu Gast bei Selina Söder und Raphael Netz auf ihrer Reitanlage in Moosburg an der Isar – kurz vor der Weltmeisterschaft in Aachen: Wie die Tochter des bayerischen Ministerpräsidenten ihren "Raphi" unterstützt und wie das Traumpaar zu Hochzeitsplänen steht.

Selina Söder und Raphael Netz sind das Powerpaar der bayerischen Dressurreiter-Szene. Die AZ besucht die Profireiter auf ihrer Anlage bei Moosburg und spricht mit ihnen über Verzicht, Herzblut und Zukunftspläne.

Tagein, tagaus laufen Raphael Netz und Selina Söder an der Tafel in ihrer Sattelkammer vorbei. "Noch sieben Tage" steht auf ihr geschrieben, als die AZ das berühmte Dressurreiter-Paar auf seiner Anlage in Moosburg an der Isar besucht.

Neben einer Olympiasiegerin: Raphael Netz gehört zum deutschen Team für die Dressur-WM

Der Countdown bis zur WM in Aachen, die am 11. August beginnt, läuft. Neben Olympiasiegerin Isabell Werth, Frederic Wandres und Katharina Hemmer gehört der 27-jährige Raphael Netz zum deutschen Team, das bei der bevorstehenden Weltmeisterschaft als Top-Favorit für Gold gehandelt wird.

"Eine gewisse Anspannung liegt in der Luft": So geht es Raphael Netz kurz vor der Weltmeisterschaft:

Auch auf Gut Weiglschwaig, dem Zuhause von 16 Pferden und dem Ort, an dem das junge Spitzen-Reiter-Paar täglich den Großteil seiner gemeinsamen Zeit verbringt, stehen aktuell alle Zeichen auf Weltmeisterschaft. "Eigentlich versuchen wir nichts anders zu machen, nur weil wir vor der Weltmeisterschaft stehen." Als die AZ mit Netz und Söder im Schatten der Reithalle auf der Terrasse sitzt, wirkt der sympathische Profi-Dressurreiter tiefenentspannt. "Am Ende hat uns das Management und der Trainingsplan, den wir bisher hatten, ja überhaupt zur WM gebracht." Trotzdem, gibt der 27-Jährige zu: "Eine gewisse Anspannung liegt in der Luft."

Selina Söder und Raphael Netz sind im Stall, zu Hause und auf Turnieren inzwischen ein eingespieltes Team. Seit knapp fünf Jahren gehen die Tochter von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und der gebürtige Wiesbadener gemeinsam durchs Leben – und ihrer gemeinsamen Leidenschaft, dem Reiten, nach.

Aufsatteln für Aachen! Auf Gut Weiglschwaig bei Moosburg stehen für das Reiterpaar gerade alle Zeichen auf Weltmeisterschaft. © ABR-Pictures/W.Breiteneicher

Raphael Netz plaudert aus dem Beziehungs-Nähkästchen: "Ich war hartnäckig"

Dabei kennt sich das Traumpaar der Dressur-Szene schon deutlich länger: "Auf der Süddeutschen Pony-Meisterschaft 2011", Raphael Netz muss kurz überlegen, wann er seine Liebste zum ersten Mal getroffen hat. "Ich habe sie gesehen und weiß noch genau, wie sie damals dort mit ihrem Pony langgelaufen ist. Da wusste ich: Das ist Meine." Netz grinst und legt den Arm um seine Selina. "Auch wenn es dann noch zehn Jahre gedauert hat. Aber ich war hartnäckig." Und Selina? "Davon hab’ ich nie was gemerkt", entgegnet die 26-Jährige und lacht.

50 Kilometer von München entfernt: Hier verbringt Selina Söder den Großteil ihrer Zeit

Auf der Anlage bei Moosburg an der Isar, gut 50 Kilometer von München entfernt, haben Netz und Söder seit knapp zwei Jahren einen Stalltrakt gepachtet. Jeden Tag steigen die beiden morgens in den Sattel, reiten mehrere Pferde hintereinander, geben Unterricht und stellen eigene wie Verkaufspferde regelmäßig auf nationalen und internationalen Turnieren vor.

Ihr Zuhause auf zahlreichen Turnieren: Raphael Netz und Selina Söder werden im Turnier-Alltag zwangsläufig zu Campern - neben dem Wohnabteil bietet der LKW außerdem Platz für gleich sechs Pferde. © ABR-Pictures/W.Breiteneicher

Verzicht statt Luxus: So sieht das Leben des jungen Traumpaars tatsächlich aus

Das Wohl der Tiere steht bei beiden immer an erster Stelle: "Nur wenn wir unsere Pferde gut halten, sind sie glücklich und nur, wenn sie glücklich sind, sind sie gesund. Und: Nur in dieser Kombination kann man auch an den Sport denken", sagt Raphael Netz.

Ein Paradies für Mensch und Tier also? Ein Paradies, das auch Opfer fordert, wie das junge Paar zugibt: "Wir leben für unsere Pferde und das tun wir aus vollstem Herzblut. Nichtsdestotrotz müssen wir auf viele Sachen, die für andere Menschen normal sind, verzichten", sagt Netz der AZ.

Selina Söder über die Arbeit mit Pferden: "Bei uns gibt es keinen Sonntag"

Spontan in den Urlaub oder ein Wochenende weg? Keine Chance. "Bei uns gibt es keinen Sonntag, kein Weihnachten oder Silvester – unsere Pferde haben jeden Tag Hunger und wollen auch jeden Tag bewegt werden", unterstreicht Selina Söder.

Seine Philosophie trägt das Paar auch auf Social Media regelmäßig nach außen, klärt mit so manchem Video in Sachen Pferdepflege und -haltung auf oder nimmt seine Follower in den Stall-Alltag mit – und aktuell natürlich auch bei der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft.

Pferde gehörten in Selina Söders Leben schon immer dazu: Auch Mutter Karin Baumüller-Söder war und ist passionierte Springreiterin. © ABR-Pictures/W.Breiteneicher

Ihr Freund tritt bei der WM an: So unterstützt Selina Söder ihren Raphael vor dem wichtigen Ritt

Ein Meilenstein, der auch Selina Söder nicht kaltlässt – selbst wenn die 26-Jährige nicht diejenige ist, die im Sattel sitzt: "Ehrlich gesagt bin ich viel aufgeregter, als wenn ich selbst reite, weil ich es dann auch selbst in der Hand habe", gibt sie zu.

Die Zügel in der Hand hat in diesem Fall – buchstäblich – Raphael Netz. Der beschreibt sich im Gespräch mit der AZ selbst als "eigentlich sehr nervenstark". Netz ist auf Turnieren und im Dressur-Viereck groß geworden, ritt schon mit 13 in der U16-Nationalmannschaft.

Raphael Netz über sein Herzenspferd: "Er ist ein unglaublicher Kämpfer"

Sein Partner für die nahende WM: ein hübscher 14-jähriger Warmblut-Wallach namens "Great Escape Camelot" und – ein "unglaublicher Kämpfer", wie Netz sagt. "Er will es unbedingt richtig machen und gibt so viel. Camelot hat das größte Herz", schwärmt der Profireiter.

Und wenn die Nerven kurz doch mal blank liegen? Dann ist Freundin Selina stets an seiner Seite: "Mein Job ist es, die Aufregung von allen abzufangen und im richtigen Moment die Ruhe auszustrahlen", sagt Söder mit Blick auf die WM in Aachen.

Das Dream-Team für die WM: Raphael Netz mit seinem Sportpartner "Great Escape Camelot". © ABR-Pictures/W.Breiteneicher

Unterstützung aus der Familie: Mutter Karin Baumüller-Söder ist auf fast jedem Turnier mit dabei

Unterstützung bekommen Raphael Netz und Selina Söder nicht nur von einem engagierten Helferteam im Hintergrund, sondern auch von ihren Familien. "Unsere Mütter sind beide eigentlich auf fast jedem Turnier mit dabei", sagt Netz. Die Liebe zu den Pferden liegt gerade bei Selina Söder in der Familie: Auch Mutter Karin Baumüller-Söder hat Erfahrung im Pferdesport, ist selbst passionierte Springreiterin. "Es standen immer alle hinter mir und meinem Sport", sagt Söder. "Trotzdem war mir immer klar, dass ich gerne studieren möchte."

Und das mit Erfolg: Ihr BWL-Studium absolvierte sie mit Bachelor- und Master-Abschluss.

Selina Söders Ausgleich zum Reitsport: "Vor der Kamera zu stehen, macht mir großen Spaß"

Und wenn die 26-Jährige mal nicht auf dem Pferd sitzt? Dann steht Selina Söder immer häufiger auch für die Modemarke Strenesse vor der Kamera – so zuletzt etwa gemeinsam mit Ex-Bundestrainer Joachim "Jogi" Löw, der den legendären blauen Strenesse-Weltmeister-Pullover überhaupt erst berühmt machte. Aktuell ziert Söder sogar eine Litfaßsäule am Münchner Odeonsplatz: "Strenesse hat eine beeindruckende Modehistorie und gehört neben Jil Sander zu den wenigen deutschen Modemarken mit einem wirklich internationalen Background", sagt Söder im Gespräch mit der AZ. Diese Geschichte und der internationale Anspruch der Marke hätten das junge Model sehr angesprochen.

"Gleichzeitig war es für mich unglaublich spannend, mit einem internationalen Team zu arbeiten. Und ja, vor der Kamera zu stehen, macht mir großen Spaß und ist eine tolle Abwechslung zum Reitsport."

Auf dem Pferd und vor der Kamera: Neben dem Reitsport geht Selina Söder ihre ersten Schritte in der Model-Branche und steht aktuell für die renommierte Modemarke "Strenesse" Modell. © Lina Tesch für Strenesse

Hochzeitspläne? So denken Selina Söder und Raphael Netz über ihre Zukunft

Selina Söder und Raphael Netz reiten mit großen Schritten immer größeren Zielen entgegen: "Jetzt stehen wir kurz vor einer Weltmeisterschaft. Da darf man, glaube ich, auch sagen, dass wir von Olympia träumen. Unser Ziel als Team ist es, dort aufzuschlagen", sagt der 27-Jährige selbstbewusst.

Und wie steht es mit den privaten Zielen? Angesprochen auf eventuelle Hochzeitspläne schmunzeln Selina Söder und Raphael Netz nur: "Jetzt machen wir erstmal die Weltmeisterschaft."