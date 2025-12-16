AZ-Plus
Trotz Krankheit und Umzugschaos: So wird es weihnachtlich bei Thomas Gottschalk und seiner Frau

Besinnlich trotz Baustelle: Thomas und Karina Gottschalk feiern Weihnachten in der Mietwohnung. Darum erwägt Karina den Einsatz der Kettensäge.
AZ/ dpa |
Bei Gottschalks gibt es an Weihnachten Gottesdienst, Gans und Klaviermusik. (Archivbild)
Bei Gottschalks gibt es an Weihnachten Gottesdienst, Gans und Klaviermusik. (Archivbild) © Felix Hörhager/dpa
München

Der an Krebs erkrankte Moderator Thomas Gottschalk und seine Frau Karina werden Weihnachten trotz Umzugschaos besinnlich feiern. "Erst gehen wir in die Kirche. Karina macht eine hervorragende Weihnachtsgans. Ich dekoriere den Baum und spiele "Stille Nacht" auf dem Klavier", sagte der 75-Jährige dem Magazin "Bunte". 

Gottschalk hatte kürzlich seine Krebserkrankung öffentlich gemacht und seinen Rückzug aus dem großen Show-Geschäft bekanntgegeben. Weil die Umbauarbeiten in dem neuen Haus in Gräfelfing laut der "Bunten" noch nicht abgeschlossen sind, wohnt das Paar zurzeit in München in einer Mietwohnung. Doch für diese sei der gekaufte Weihnachtsbaum zu groß, sagte Karina Gottschalk dem Magazin. "Da müssen wir dann wohl mit der Kettensäge ran."

Nach seinem TV-Abschied will Thomas Gottschalk demnach viel reisen. "Karina und ich wollen noch viel von der Welt sehen", sagte er.

