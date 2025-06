Trooping the Colour: So will König Charles die Air-India-Opfer ehren

Bei seiner traditionellen Geburtstagsparade "Trooping the Colour" setzt König Charles ein Zeichen der Trauer. So ehrt der Monarch die Opfer des verheerenden Air-India-Absturzes.

König Charles beim Trooping the Colour 2024 - dieses Jahr wird er offenbar eine schwarze Trauerbinde am Arm tragen.

Das "Trooping the Colour" steht dieses Jahr im Zeichen der Trauer. König Charles III. (76) bei der traditionellen Militärzeremonie zu Ehren seines Geburtstags die Verstorbenen des Air-India-Flugzeugabsturzes mit einer besonderen Geste ehren. Wie das "People"-Magazin berichtet, wird der Monarch während der Parade in London eine schwarze Armbinde an seiner Militäruniform tragen, ebenso Prinz William (42).

Laut dem Bericht soll auch das Personal der Royal Mews, das bei der Prozession auftritt, sowie die berittenen Offiziere schwarze Armbinden als Zeichen der Trauer tragen. Nach der Inspektion der Truppen der Horse Guards Parade wird König Charles auf dem Podium Platz nehmen. Anschließend wird eine Schweigeminute eingelegt - eingeleitet durch das feierliche Signal "Last Post", das traditionell zur Ehrung Gefallener gespielt wird.

Ein Sprecher des Buckingham-Palasts erklärte gegenüber "People", die Änderungen würden "als Zeichen des Respekts für die verlorenen Leben, die trauernden Familien und alle Gemeinschaften, die von dieser schrecklichen Tragödie betroffen sind" vorgenommen.

241 Tote nach Flugzeugabsturz in Indien

Am Donnerstag waren 241 Passagiere und Crewmitglieder eines Flugzeugs der Air India ums Leben gekommen. Die Maschine mit Flugziel London Gatwick stürzte kurz nach dem Start aus Ahmedabad ab. Ein britischer Staatsbürger überlebte die Tragödie.

Charles und Ehefrau Camilla (77) sprachen den Opfern und Angehörigen anschließend auf Instagram ihr Mitgefühl aus: "Meine Ehefrau und ich sind zutiefst erschüttert über das schreckliche Geschehen in Ahmedabad heute Morgen", . "Unsere besonderen Gebete und unser tiefstes Mitgefühl gelten den Familien und Freunden derer, die von diesem entsetzlich tragischen Vorfall in so vielen Ländern betroffen sind und auf Nachrichten von ihren Lieben warten."

Schweigeminute gab es bereits 2017

Es ist nicht das erste Mal, dass die traditionelle "Trooping the Colour"-Parade ein Ort der Trauer wird: 2017, damals noch als Parade zu Ehren von Queen Elizabeth II. (1926-2022), wurde eine Schweigeminute zu Ehren der Opfer des verheerenden Grenfell-Tower-Feuers eingebaut, das nur drei Tage zu vor stattgefunden hatte.