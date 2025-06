"Trooping the Colour": Royal Family versammelt sich auf Palastbalkon

Ein Highlight im Terminkalender der Royals: König Charles und seine Familie haben sich versammelt auf dem Palastbalkon gezeigt, um das traditionelle Flypast der Royal Air Force zum "Trooping the Colour" zu beobachten.

Wie jedes Jahr am zweiten Juni-Wochenende hat sich die britische Royal Family auch heute auf dem Balkon des Buckingham-Palasts gezeigt, um das Flypast der Royal Air Force zu beobachten und der jubelnden Menge zuzuwinken. König Charles III. (76) und Königin Camilla (77) traten am Samstagmittag als erste auf den Balkon - sie in einem strahlend weißen Kostüm und er in Militäruniform und schwarzer Trauerbinde am Arm, zum Gedenken an die Opfer des Air-India-Unglücks am Donnerstag.

Kate und Charlotte farblich abgestimmt

Kurz darauf folgte Thronfolger Prinz William (42), ebenfalls in Militäruniform und mit Trauerbinde, mit seiner Familie. Während seine Söhne, Prinz George (11) und Prinz Louis (7) in dunkelblauen Anzügen und roten Krawatten im Partnerlook gekleidet waren, waren auch die Outfits von Ehefrau Prinzessin Kate (43) und Tochter Prinzessin Charlotte (10) farblich aufeinander abgestimmt: Kate trug ein elegantes, türkisfarbenes Mantelkleid von Catherine Walker, Charlotte ein niedliches Kleid in einem etwas helleren Türkiston.

Ebenfalls auf dem Balkon zu sehen waren der Herzog und die Herzogin von Edinburgh, Prinz Edward und Sophie. Sophie entschied sich für ein dunkelgrünes Ensemble. Zudem zeigten sich Prinzessin Anne mit Ehemann Sir Timothy Laurence, der Herzog von Gloucester mit seiner Frau sowie Prinz Michael von Kent.

Schweigeminute im Palast

Bevor die Mitglieder der Königsfamilie auf den Balkon traten, hielten sie eine Schweigeminute für die Opfer des Flugzeugabsturzes im indischen Ahmedabad ab, der sich zwei Tage zuvor ereignet hatte. Auch die jungen Royals - George, Charlotte und Louis - wurden mit gesenkten Köpfen und gefalteten Händen fotografiert.

Zuvor waren die Familienmitglieder traditionsgemäß in festlichen Kutschen oder zu Pferd zum Buckingham-Palast angereist und wurden dabei von tausenden Schaulustigen am Straßenrand bejubelt, aber auch von "Not my King"-Protesten begleitet.

Der Auftritt auf dem Balkon des Buckingham-Palasts markiert traditionell den Höhepunkt der Feierlichkeiten zu "Trooping the Colour", der offiziellen Geburtstagsparade für den Monarchen. Diese findet immer am zweiten Wochenende im Juni statt, um gutes Wetter für den Ehrentag zu garantieren.