"Trooping the Colour": Kutschen-Debüt für George, Charlotte und Louis?

Am Donnerstag findet zu Ehren Queen Elizabeths II. die "Trooping the Colour"-Parade statt. Werden Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis dort erstmals in einer Kutsche mitfahren?

Könnten Prinz Louis, Prinzessin Charlotte und Prinz George bei der "Trooping the Colour"-Parade in einer Kutsche sitzen?

Am kommenden Donnerstag (2. Juni) steht die alljährliche "Trooping the Colour"-Parade in Großbritannien an. Der Militärumzug wird traditionell im Juni als Geburtstagsparade für den jeweiligen Monarchen durchgeführt. Dieses Jahr gehört die Parade zu den großen Feierlichkeiten rund um das Platin-Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. (96). Anders als in den vorherigen Jahren wird die 96-Jährige dieses Mal nicht in einer Kutsche fahren. Stattdessen sollen erstmals Prinz George (8), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4) gemeinsam mit Mutter Kate (40) in einer Festkutsche sitzen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Zumindest vermuten das . Die Kinder von Herzogin Kate und Prinz William (39) nehmen nicht zum ersten Mal an der Parade teil. Bei vergangenen Umzügen ließen sich die Kinder mit ihren Eltern auf dem Balkon des Buckingham Palasts blicken. Ist nun die Zeit gekommen, in der die Rasselbande voll und ganz an der Prozession teilnehmen wird? Ein offizielles Statement des Palasts steht noch aus.

"Trooping the Colour"-Generalprobe verlief reibungslos

Vergangenen Samstag (28. Mai) fand die große Generalprobe für "Trooping the Colour" statt. Prinz William, der für die Führung und Beurteilung der Irish Guards zuständig ist, prüfte bei der öffentlichen Probe selbst, ob die Truppe für die Feierlichkeiten bereit ist. Die Generalprobe soll laut Informationen reibungslos abgelaufen sein.