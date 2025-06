"Trooping the Colour": König Charles III. soll erneut Kutsche nehmen

Mit der traditionellen "Trooping the Colour"-Parade soll am 14. Juni wieder der Geburtstag von König Charles III. gefeiert werden. Aufgrund seiner Krebserkrankung wird er wohl erneut die Kutsche nehmen.

Jährlich findet für gewöhnlich im Juni "Trooping the Colour" statt. Mit der Militärparade wird der Geburtstag des britischen Monarchen gefeiert, auch wenn König Charles III. (76) im November geboren wurde. Am 14. Juni 2025 wird er wohl nicht auf dem Rücken eines Pferdes, sondern gemütlich in einer Kutsche zu sehen sein.

2023 war Charles zu alter Tradition zurückgekehrt und nahm an seiner ersten "Trooping the Colour"-Parade als König zu Pferd und in Uniform teil. Im Februar 2024 machte der Palast in einer Mitteilung jedoch öffentlich, dass bei diagnostischen Tests eine Form von Krebs bei Charles festgestellt wurde. Aufgrund seiner Behandlung musste er im vergangenen Jahr darauf verzichten, auf dem Pferd zu reiten und begleitete während der Parade daher seine Ehefrau, Königin Camilla (77), in einer gefederten Kutsche.

Laut werde mittlerweile erwartet, dass der König zumindest in Bezug auf "Trooping the Colour" seine Reitstiefel an den Nagel hängen wird - und das womöglich für immer. Bei der diesjährigen Militärparade werde Charles also vermutlich erneut die Kutsche nehmen.

Auch Prinzessin Kate soll wieder dabei sein

Erwartet wird zudem eine erneute Teilnahme von Prinzessin Kate (43), der Ehefrau von Thronfolger Prinz William (42). Nachdem auch bei ihr Anfang 2024 eine Krebserkrankung bekannt gegeben worden war, kehrte sie bei der letztjährigen Parade vorübergehend an Williams Seite zurück. "Ein denkwürdiger Tag bei der Parade zum Geburtstag des Königs", hieß es im letzten Juni .

Nach vielen Wochen abseits des Rampenlichts und nur wenigen offiziellen Terminen ist Kate in den letzten Monaten immer weiter zu ihren Pflichten zurückgekehrt. Im September 2024 konnte sie berichten, ihre Chemotherapie abgeschlossen zu haben. "Es ist eine Erleichterung, jetzt in Remission zu sein, und ich konzentriere mich weiterhin auf die Genesung", verkündete . Im Mai feierte Kate etwa auch eine Rückkehr zu den althergebrachten Gartenpartys der britischen Royals, die sie zuletzt 2023 besucht hatte. Diese Gartenpartys reichen viele Jahrzehnte zurück und dienen unter anderem dazu, herausragenden Bürgerinnen und Bürgern für ihre Beiträge zu danken.