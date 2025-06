"Trooping the Colour" 2025: Geheime Pläne von König Charles enthüllt

Am 14. Juni ist es wieder so weit und die Welt schaut gespannt nach London: Zu König Charles' Geburtstagsparade "Trooping the Colour" wird in der britischen Hauptstadt Ausnahmezustand herrschen. Was hat sich der Monarch für die diesjährigen Feierlichkeiten vorgenommen?

11. Juni 2025 - 19:30 Uhr

"Trooping the Colour": Auch 2025 wird die britische Königsfamilie auf dem Balkon vom Buckingham Palast erwartet. © imago/PPE

"Trooping the Colour" zählt zu den wichtigsten Anlässen im britischen Königshaus: Die alljährliche Geburtstagsparade zu Ehren des amtierenden Monarchen ist immer wieder ein echtes Spektakel. Auch 2025 wird das traditionelle Event stattfinden – am Samstag (14. Juni) starten die Feierlichkeiten um 11 Uhr. Nun sickern erste Informationen an die Öffentlichkeit: Was hat König Charles (76) alles geplant? "Trooping the Colour": Was man über die Parade wissen sollte Seit mehr als 260 Jahren wird zu "Trooping the Colour" der Geburtstag des aktuellen Königs gefeiert. Zwar wurde König Charles eigentlich im November geboren, doch sieht es die Tradition vor, die Geburtstagsparade jedes Jahr im Sommer zu veranstalten, um die Chance auf schönes Wetter (und gute Sicht) zu erhöhen. Mehr als 1400 Soldaten, 200 Pferde und 400 Musiker werden auch in diesem Jahr erwartet. Die britische Königsfamilie wird die Parade auf Pferden oder in Kutschen begleiten und schließlich auf den Balkon des Buckingham Palastes treten. Wie der britische berichtet, stehen die wichtigsten Eckdaten für den kommenden Samstag (14. Juni) natürlich längst fest. "Trooping the Colour" 2025: Was bislang bekannt ist Im vergangenen Jahr nahm König Charles mit seiner Ehefrau Königin Camilla (77) in einer Kutsche Platz, um die Parade zu bestreiten. Nach der Krebsbehandlung des 76-Jährigen hatte man diese Entscheidung getroffen, um ihn und seine Gesundheit zu schonen. Berichten zufolge soll König Charles dies auch für 2025 so geplant haben. 2024 fuhren König Charles und Königin Camilla in einer Kutsche vor. Auch in diesem Jahr sollen sie so zum Buckingham Palast gebracht werden. © imago/cover-images Anders als Thronfolger Prinz William (42): Es wird gemunkelt, dass der dreifache Vater wie bereits im Vorjahr auf einem Pferd sitzen wird. Gemeinsam mit Prinzessin Anne (74) und Prinz Edward (61) hatte er die Parade im Vorjahr als einer der Reiter bestritten. Man vermutet, dass König Charles auch 2025 daran festhalten möchte. "Trooping the Colour" 2025: Wer wird auf dem Balkon stehen? Was Royal-Fans natürlich am meisten interessiert: Welche Mitglieder der Königsfamilie werden auf den Balkon vom Buckingham Palast treten? Im vergangenen Jahr hatte König Charles nur aktiven, sogenannten "Working Royals" den Zutritt gewährt. Sein abtrünniger Sohn Prinz Harry (40) sowie sein in Ungnade gefallener Bruder Prinz Andrew (65) waren somit nicht unter den winkenden Royals gewesen. Wer hingegen im vergangenen Jahr auf dem Balkon stand, waren Herzogin Sophie (60) und Prinz Edward. Ob das 2025 ebenfalls so sein wird? Definitiv rechnen können Royal-Fans natürlich mit König Charles, Königin Camilla, Prinz William, Prinzessin Kate (43) sowie den Sprösslingen Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (10) sowie dem frechen Prinz Louis (7). Der Auftritt der Mini-Royals wird wie immer mit besonders großer Spannung erwartet.