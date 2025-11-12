"Tribute to Bambi" 2025: Christine Neubauer spricht über neue Rolle als Oma

Am Donnerstag wird in München der Bambi 2025 verliehen. Nur wenige Tage vorher zeigten sich die VIPs in München in Feierlaune. Mit dabei war auch Uschi Dämmrich von Luttitz, die erstmals seit dem Tod ihres Mannes öffentlich in Erscheinung trat. Auch Christine Neubauer zeigte sich auf dem roten Teppich und sprach über ihre neue Rolle als Oma.

Bei "Tribute to Bambi" haben die Promis schon mal vorgefeiert – und Spenden für den guten Zweck gesammelt.

Brauer, ABR 17 Bei "Tribute to Bambi" haben die Promis schon mal vorgefeiert – und Spenden für den guten Zweck gesammelt.

München steht bereits seit Tagen Kopf, denn die Society bereitet sich auf eines der glanzvollsten Events des Jahres vor: die Bambi-Verleihung 2025. Bevor das glamouröse Event über die Bühne geht, trafen sich die Promis bereits zum Warm-up und feierten bei "Tribute to Bambi". Welche Gäste waren dabei und wer überraschte mit einem XXL-Scheck?

Promis feiern "Tribute to Bambi" 2025 in Münchner Luxus-Hotel

Rund 300 Gäste aus Kultur, Politik und Entertainment wurden am Dienstagabend (11. November) im Münchner Charles Hotel begrüßt. Neben Drinks, Häppchen und Small Talk ging es an dem Abend aber nicht nur ums Feiern, wie Burda-Vorstand und "Tribute to Bambi"-Initiator Philipp Welte klarstellte: "Wir wollten mehr tun, als nur über Missstände und Kinder in Notlagen zu berichten. Deshalb haben wir 2001 Tribute to Bambi ins Leben gerufen. Seitdem wurden fast 13 Millionen Euro an Spenden gesammelt und mehr als 200 Hilfsprojekte unterstützt."

Münchner Homeshopping-Sender spendet 300.000 Euro

Einen großen Beitrag für den guten Zweck leistete unter anderem die HSE-Familie, die an dem Abend von Judith Williams und Thomas Rath vertreten wurde. Wie eine Sprecherin des Senders der AZ mitteilte, wurde durch den Verkauf von exklusiven Charity-Armbändern eine Spendensumme von 265.000 Euro gesammelt. Die Aktion läuft noch bis Ende des Jahres, dennoch hat HSE den Betrag bereits am Dienstagabend auf 300.000 Euro aufgerundet.

Judith Williams und Ehemann Alexander-Klaus Stecher © BrauerPhotos/Dominik_Beckmann

Uschi Dämmrich von Luttitz: Erster Auftritt nach Tod von Ehemann

Einen besonderen Auftritt hatte auch Uschi Dämmrich von Luttitz. Die ehemalige BR-Moderatorin musste sich erst vor wenigen Wochen von ihrem geliebten Ehemann verabschieden. Unternehmer Eckart Freiherr von Luttitz war im Alter von 78 Jahren gestorben. "Er hinterlässt nicht nur eine beeindruckende Lebensleistung, sondern auch viele Menschen, die ihn als außergewöhnliche Persönlichkeit und geschätzten Freund in Erinnerung behalten werden", teilte seine Witwe in einem rührenden Statement der AZ mit.

Uschi Dämmrich von Luttitz mit Kurt Peter (Gründer Stiftung Valentina) und Renate Peter (Gründerin Stiftung Valentina) © BrauerPhotos/Dominik_Beckmann

Christine Neubauer: So geht es ihr als Oma

Christine Neubauer erschien bei "Tribute to Bambi" in einem traumhaften Kleid mit XXL-Ausschnitt und grünem Metallic-Look. Passend zu den goldenen High Heels trug sie goldenen Schmuck und eine goldene Handtasche.

Christine Neubauer © ABR-Pictures/Frank Rollitz

Warum sie für das Event extra nach München gereist war? "Weil Kinder immer und überall die erste Priorität haben zu helfen", sagte die Schauspielerin am Abend auf dem roten Teppich. Dabei gab sie auch ganz private Einblicke: "Ich bin ganz frisch Oma geworden und dieses sensible Gefühl, diese Emotion beflügelt einen, mehr für Kinder, die unsere Zukunft sind, einzustehen."

Welche weiteren Promis bei "Tribute to Bambi" 2025 im Münchner Charles Hotel feierten, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.