Trennung von Partner: ARD-Star bestätigt Liebes-Aus

Knapp zwölf Jahre waren Claudia Kleinert und Michael Souvignier ein Paar. Nun haben die ARD-Wettermoderatorin und der Filmproduzent ihre Trennung bekannt gegeben. Wie ist es zu dem Liebes-Aus gekommen?

Nach rund 12 gemeinsamen Jahren ist die Beziehung von ARD-Wettermoderatorin Claudia Kleinert (56) und Filmproduzent Michael Souvignier (67) zu Ende. Neue Partner spielten bei dem Liebes-Aus demnach keine Rolle.

"Wir sind nicht mehr zusammen. Das bedauere ich sehr, aber es ist so", erklärte Souvignier. Eine neue Frau gebe es nicht. Auch Kleinert bestätigte das Aus: "Die Trennung stimmt, aber wir haben es nicht an die große Glocke gehängt. Das finde ich auch schade, aber es ist so." Die beiden seien bereits seit Juli 2025 getrennt. Einen neuen Mann gebe es ebenfalls nicht. Das habe bei der Trennung "keine Rolle gespielt". Auch auf der Suche nach einer neuen Liebe sei sie derzeit nicht.

Die Trennung liegt damit bereits mehr als ein Jahr zurück. Einen konkreten Grund für das Liebes-Aus nannten Kleinert und Souvignier nicht. "Wir sind nicht im Bösen auseinander gegangen", erklärte die Moderatorin gegenüber "Bunte". Auch Souvignier bestätigte dem Magazin, dass die Beziehung ohne Rosenkrieg geendet habe.

Öffentlich wurde das Beziehungs-Aus rund um eine besondere Auszeichnung für Souvignier. Der Produzent erhielt am 18. September im Schloss Großlaupheim den Carl Laemmle Produzentenpreis 2026. Kleinert fehlte bei der Gala. Auf Nachfrage von "Bunte" bestätigte Souvignier schließlich die Trennung.

Beim Bayerischen Fernsehpreis funkte es damals

Kleinert und Souvignier hatten ihr Privatleben über die Jahre weitgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Kennengelernt hatten sie sich im Jahr 2013. erzählten sie drei Jahre später von ihren Anfängen.

Schon bei der ersten Begegnung habe Kleinert gedacht: "Wow, was für ein toller Mann!" Richtig gefunkt habe es allerdings erst später beim Bayerischen Fernsehpreis. Wegen starken Regens rückten die beiden dort unter einem Regenschirm zusammen. In diesem Moment habe es zwischen ihnen "heftig gefunkt", erinnerte sich Souvignier damals.

Ihre Beziehung führten die beiden lange auch über unterschiedliche Lebensmittelpunkte hinweg. Kleinert ist seit vielen Jahren eines der bekanntesten Wettergesichter im deutschen Fernsehen. Souvignier machte sich als Produzent zahlreicher Filme und Serien einen Namen. Zu seinen Projekten gehören unter anderem "Oktoberfest 1900", "Das Tagebuch der Anne Frank" und "Der Fall Barschel".