Trennung bei Harald Glööckler und Ehemann Dieter Schroth? Der Designer spricht Klartext

Im Dschungelcamp hat Harald Glööckler über den Zustand seiner Ehe mit Dieter Schroth gesprochen. Mittlerweile ist der exzentrische Designer wieder in Deutschland. Ein Umzugsunternehmen räumt Kisten aus dem gemeinsamen Zuhause in der Pfalz. Jetzt hat sich Glööckler selbst zu den Trennungsgerüchten geäußert.

Harald Glööckler und Dieter Schroth sind seit 34 Jahren ein Paar. Die Beziehung wurde auf eine harte Probe gestellt, als der TV-Star im Januar ins Dschungelcamp einzog. Über zwei Wochen musste Schroth ohne seinen geliebten Mann auskommen. Nach dessen Rückkehr gab es Gerüchte um eine Trennung.

Glööcklers Anwalt reagiert auf Fotos mit Umzugsunternehmen

Anfang Februar waren Fotos aufgetaucht, die ein Umzugsunternehmen vor dem Haus von Glööckler und Schroth in der Pfalz zeigten. Kisten wurden in den Lkw getragen. Von einem Auszug sei aber keine Rede, so Glööcklers Anwalt Christian-Oliver Moser zur AZ. Der Designer "bezieht in Berlin eine Zweitwohnung, um sich von dort verstärkt um sein Business zu kümmern". Die Frage, ob sich das Paar getrennt habe, wurde weder von Management noch vom Anwalt direkt beantwortet.

Trennung bei Harald Glööckler? Das sagt der Designer zu den Gerüchten

Inzwischen hat sich auch Harald Glööckler zu einer angeblichen Trennung geäußert. "Nein, es hat keine Trennung stattgefunden", sagte er am 17. Februar gegenüber . "Ich habe eine Zweitwohnung in Berlin und gehe meinem Business nach. Der Hauptwohnsitz ist in Kirchheim."

Aber kriselt es zwischen dem Designer und seinem Ehemann Dieter Schroth? Auch das verneinte Glööckler und erklärte: "Wir sind seit 35 Jahren zusammen und es gab keinen Grund sich auszusprechen."

Harald Glööckler spricht im Dschungelcamp über Ehe mit Dieter Schroth

Während Harald Glööckler in Südafrika einen emotionalen Einblick in seine Ehe gab, kümmerten sich Angestellte um Dieter Schroth. Millionen TV-Zuschauer sahen zu, wie der Designer sich sorgenvoll über ihn äußerte: "Er spritzt Insulin, isst Eis, isst süß. Er bewegt sich nicht und wird natürlich immer dicker. Hat Depressionen." Die gesundheitliche Situation seines Mannes beschäftige Glööckler sehr, wie er im Dschungel erklärte: "Wenn sich bei mir was löst, was ändert, dann verändert sich auch was bei ihm." Harald Glööckler bezeichnete die Beziehung als "toxisch", er wolle das Format als "Reset" nutzen. "Es ist mal ein Punkt, rauszukommen und wirklich mal Zeit zu haben, sich mal um sein Inneres zu kümmern."

"Wir haben immer zusammengehalten. In guten wie schlechten Zeiten"

Ehemann Dieter Schroth sagte einen Tag nach Ausstrahlung dieser Aussagen zu "Bild": "Ich war überrascht, was Harald mich betreffend sagte. Ich werde alles zuerst mit ihm besprechen, wenn er wieder zu Hause ist." Außerdem: "Wir haben immer zusammengehalten. In guten wie schlechten Zeiten. Wir werden auch jetzt alles, was anfällt, fair lösen."

Harald Glööckler verpasste Dschungelkrone

Die Dschungelkrone blieb Modemacher Harald Glööckler verwehrt. Im Halbfinale von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" wählten die Zuschauer ihn aus dem Dschungelcamp. Der für seine opulent-kitschige Optik bekannte Modemacher Glööckler trug das Zuschauer-Votum äußerlich mit Fassung. "Ich war sehr gern da, ich hätte mich auch gefreut, ins Finale zu kommen", sagte er. Aber er wolle auch "ganz ehrlich" sein: Er sei gesundheitlich derart angeschlagen, dass er eigentlich froh sei, rauszukommen. "Ich hab' wirklich auch den ganzen Tag gehofft, dass ich eigentlich raus komme", erklärte er. Zudem freute er sich auf einen Klamottenwechsel: "Ich kann endlich auch wieder Glitzer anziehen. Das ist auch schön."