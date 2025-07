Travis Kelce: Er zeigt, wie ernst es mit Taylor Swift geworden ist

Warum postet Travis Kelce nun zum ersten Mal Bilder mit seiner Freundin Taylor Swift? Ein Insider verrät, was dahintersteckt.

Ein (35) hat gerade für großes Aufsehen gesorgt. Der Grund: Das erste Mal hat er sich auf der Plattform mit seiner Partnerin Taylor Swift (35) gezeigt. nun zu Kelces Beitrag: Der Zeitpunkt sei "kein Zufall" gewesen.

"Es war absichtlich", meinte die Quelle über den Post des NFL-Stars. "Sie haben ihre Beziehung auf ihre eigene Weise privat gehalten, aber dies war seine Art zu zeigen, wie ernst es geworden ist." Der anonyme Insider erklärte weiter: "Sie sind in einer wirklich soliden Beziehung und mehr denn je auf einer Wellenlänge."

Nach fast zwei Jahren Beziehung

Die Foto-Reihe, die Travis Kelce am Donnerstag auf Instagram teilte, enthielt 13 Bilder von dem Sportler, auf denen er mit Freunden und Familie posierte. Auf sieben davon war Swift zu sehen. Obwohl das Paar seit September 2023 zusammen ist, war es das erste Mal, dass Kelce Fotos von ihr auf seinem Account veröffentlichte. Auf den Bildern sind sie unter anderem auf einem Boot zu sehen und in einem Restaurant mit zueinander passenden schwarzen Outfits sowie zusammen mit mehreren Freunden. Er habe "einige Abenteuer" in der Spielpause erlebt, schrieb Kelce zu den Schnappschüssen, auf denen auch sein Bruder Jason Kelce (37) und seine Mutter Donna Kelce (72) zu erkennen sind.

Taylor Swift hatte Travis Kelce bereits im Juni 2024 zum ersten Mal auf ihrem Profil gezeigt. Sie teilte damals ein Selfie, auf dem auch ihr Partner sowie Prinz William, Prinz George und Prinzessin Charlotte bei ihrem ersten London-Konzert der "Eras Tour" zu sehen waren.

Auftritt in "Happy Gilmore 2"

Unterdessen feiern Swift und ihr Freund ein weiteres Abenteuer von Kelce in den sozialen Medien. Die 35-Jährige nutzte eine Instagram-Story, um die Veröffentlichung des Films "Happy Gilmore 2" zu feiern, in dem der NFL-Spieler einen Gastauftritt hat. Der Film habe sie "zum Lachen und Jubeln gebracht", schrieb sie. Kelce selbst teilte Einblicke : "Mann, dieses Leben ist verrückt!! Es ist immer noch so unwirklich, dass ich diese Gelegenheit bekommen habe."