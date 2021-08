"Traumschiff"-Star Heide Keller ist tot: Schauspielerin stirbt mit 81 Jahren

Die bekannte "Traumschiff"-Schauspielerin Heide Keller ist tot. Sie starb am vergangenen Freitag im Alter von 81 Jahren.

Schauspielerin Heide Keller ist am vergangenen Freitag (27. August) im Alter von 81 Jahren gestorben – das teilte das ZDF am Montag mit.

Heide Keller: Von Beginn an auf dem "Traumschiff" dabei

Berühmt wurde Keller in ihrer Rolle der Chefhostess Beatrice in der ZDF-Erfolgssendung "Traumschiff". Die Schauspieler war ab Folge eins im Jahr 1981 dabei und damit eines der "Traumschiff"-Gesichter schlechthin. Ihren letzten Auftritt auf dem "Traumschiff" hatte Keller 2018 in der 80. Folge. Aus Anlass ihres Todes zeigt das ZDF in der kommenden Nacht (ab 0.25 Uhr) eine Wiederholung der Folge.

Die "Traumschiff"-Crew von 1983 mit Horst Naumann (v.l.), Heinz Weiss, Heide Keller und Sascha Hehn. © Klar/dpa

"Heide Keller hat Fernsehgeschichte geschrieben. In der Rolle der Chefhostess Beatrice war sie 38 Jahre lang der gute Geist an Bord des 'Traumschiffs' – ein Rekord. So lange verkörperte noch keine Schauspielerin eine vergleichbare Serienrolle. Dabei schrieb sie selbst auch am Drehbuch mit, entwickelte ihre Figur weiter und machte sie zu einer deutschen Kultfigur. Sie wird uns sehr fehlen", wird Heike Hempel, Stellvertretende ZDF-Programmdirektorin und Leiterin der ZDF-Hauptredaktion Fernsehfilm/Serie II, in einer Mitteilung zitiert.

Heide Keller spielte fast 40 Jahre lang die Chefstewardess Beatrice in der ZDF-Serie "Das Traumschiff". © Angelika Warmuth/dpa

Trauer um Heide Keller: "Die Grande Dame des Traumschiffs"

Neben ihren Auftritten im TV war Heide Keller auch als Theaterschauspielerin aktiv. Sie stand unter anderem in Berlin, Hamburg, Düsseldorf und München auf der Bühne.

Das ZDF hat auch via Instagram Abschied von der 81-Jährigen genommen. "Die Grande Dame des Traumschiffs hat ihre letzte Reise angetreten. [...] Unsere Gedanken sind bei ihrer Familie, ihren Freunden und allen, die ihr nahe standen."

In den Kommentaren drücken zahlreiche Fans ihr Beileid aus und schreiben Nachrichten wie "Sehr sehr traurig, habe sie in der Rolle beim Traumschiff geliebt", "Das Traumschiff wird ohne sie nicht mehr das gleiche sein" und "Sie war immer großartig. Ruhe in Frieden".