Trauer um Hans-Hermann Weyer: Wie die Beisetzung des "schönen Konsuls" ablaufen soll

Hans-Hermann Weyer (†) hat seine letzte Ruhestätte schon zu Lebzeiten gestalten lassen. Seine Frau Christina trifft in diesen Tagen ein "Beileids-Tsunami".

Es war ja klar, dass ein gewiefter Geschäftsmann wie Hans-Hermann Weyer, Consul Graf von Yorck, nichts dem Zufall überlässt. Schon gar nicht seine letzte Ruhestätte.

Der weltbekannte Titelhändler, der in seinem Penthouse in Rio de Janeiro verstorben ist, wird in Deutschland bestattet. "Mein Mann hat schon vor 20 Jahren ein Doppelgrab in der Nähe von Bonn gekauft", erzählt Christina Weyer (59), die 33 Jahre lang und bis zum letzten Atemzug stets an Weyers Seite war.

Ein Denkmal für Hans-Hermann Weyer schon zu Lebzeiten: Weißer Marmor, goldene Buchstaben

Über ihren Vater hat die schöne Botschaftertochter eine Verbindung zur früheren Bundeshauptstadt. Weyer ("Klotzen statt kleckern!") hat dort schon zu Lebzeiten einen großen, weißen Marmorstein aufstellen lassen – und neben seinem eigenen auch den Namen seiner Frau in großen, goldenen Lettern aufbringen lassen: Die Frau, die im Leben stets an seiner Seite war, soll irgendwann auch für ewig neben ihm ruhen.

Christina war Weyers Seelenpartnerin. Über sie sagte er gern: "Ich liebe meine Frau, denn sie ist so klug wie Albert Einstein, so schön wie Sharon Stone – und vor allem hat sie ein Herz wie Mutter Teresa."

Tod von Konsul Hans-Hermann Weyer: Ehefrau Christina trifft ein "Beileids-Tsunami"

Dieses Herz ist nun freilich schwer angeknackst. Ein "konsularischer Beileids-Tsunami" sei über sie hinweggezogen, als sich die Todesnachricht am Freitag verbreitete, berichtet Christina Weyer. Dass sich so viele Menschen bei ihr melden, erklärt sie sich so: "In den heutigen grauen Zeiten der politischen und wirtschaftlichen Sorge fehlt die Regenbogenleiter, die mein Mann jetzt hinauf geklettert ist, um sich Träumen hingeben zu können und damit die Seele baumeln zu lassen."

Ihr Mann habe nun mal "kein Gummi-Rückgrat" gehabt, und gerade seine schillernde Extravaganz habe ihn so attraktiv gemacht: "Es fehlt die Farbe, das Bunte im Leben so vieler Mitmenschen. Darum war er ja auch ein Unikat."

Beisetzung des "schönen Konsuls" Weyer: "Im Himmel haben jetzt alle was zu lachen"

Neben allen Beileidswünschen tröstet sich Christina Weyer auch selbst – mit ihren eigenen Worten: "Der Tod eines geliebten Menschen ist die Zurückgabe einer Kostbarkeit, die uns von Gott nur geliehen wurde", sagt sie. "Die Liebe ist stärker als der Tod – und im Himmel haben jetzt alle was zu lachen."

In der kommenden Woche wird "der schöne Konsul" nahe Bonn beigesetzt. "Im allerengsten Kreis", sagt Christina Weyer, "wir werden nur zu fünft in einer kleinen, romantischen Kapelle sein." Genau dort, wo es sich Hans-Hermann Weyer gewünscht hat.