Trauer bei Andrej Mangold: Sein Opa ist tot

Andrej Mangold trauert um ein Familienmitglied. Auf Instagram spricht er über den Tod seines Opas.

Schwere Zeiten für Ex-Bachelor Andrej Mangold: Nach seinem Auftritt in "Das Sommerhaus der Stars" 2020 hat er Werbekooperationen verloren, zudem ging seine Beziehung mit Jennifer Lange in die Brüche – jetzt gibt es auch noch einen Trauerfall in der Familie: Mangolds Großvater ist gestorben.

Auf Instagram schreibt der ehemalige RTL-Bachelor: "RIP Grandpa, ich liebe dich und werde dich vermissen." Woran der Opa von Andrej Mangold gestorben und wie alt er geworden ist, ist nicht bekannt.

Andrej Mangold: Wie geht es ihm nach dem Tod seines Opas?

In seiner Story erklärt der TV-Star, wie es ihm nach dem Verlust geht: "Hallo zusammen, ich hoffe euch geht's gut. Mir geht's so lala. Ich habe nicht so richtig viel geschlafen, ihr habt ja meine Nachricht gesehen. Aber ich blick nach vorne, es muss ja auch weiter gehen."

Tieferen Einblick in seine Gefühlswelt will Mangold seinen Instagram-Fans allerdings nicht geben. Denn direkt nach der Nachricht geht er wieder zum Geschäftlichen über und promotet seinen Abnehm-Kurs und gibt Ernährungstipps.