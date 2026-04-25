Tränen bei Mutter: Monika Gruber spricht über emotionalen Entschluss

Monika Gruber ist eine Frau der klaren Worte – auch wenn es um ihre Familie geht. Jetzt spricht die Kabarettistin über einen Konflikt, der ihrer Mutter sogar die Tränen in die Augen trieb.

Monika Gruber eckte mit ihrem Berufswunsch bei ihrer Familie an. Vor allem ihr Vater war nicht begeistert.

Für Monika Gruber (54) sind ihre Eltern ihr Ein und Alles, wie sie in der Vergangenheit oft betonte. Doch nicht immer sind Mutter und Vater mit der Kabarettistin einer Meinung. Nun blickt Gruber auf eine Zeit zurück, in der sie sich behaupten musste.

Monika Gruber über Schauspielwunsch: "Vater hat gedacht, ich bin wahnsinnig geworden"

Für die Gruberin war schnell klar, was sie mit ihrem Leben anfangen wollte. Sie wuchs im oberbayerischen Tittenkofen mit ihren Eltern und zwei jüngeren Brüdern auf einem Bauernhof auf – ein idyllisches Miteinander, das Gruber nicht missen möchte. Doch die 54-Jährige, die heute in ausverkauften Hallen spielt, wollte hoch hinaus. Eine Karriere im Entertainment sollte es sein. Bei ihren Liebsten soll sie mit diesem Wunsch nicht auf Zustimmung gestoßen sein: "Ich hab die Schauspielschule gemacht. Da haben sie mich ausgelacht – meine ganze Familie. Mein Vater hat gedacht, ich bin wahnsinnig geworden." Zu dem Zeitpunkt sei sie 27 Jahre alt gewesen, erzählt die Kabarettistin im Podcast "Die Gruaberin".

Ihr Vater habe den Schauspieltraum seiner Tochter nicht ernst nehmen wollen. "Die haben doch nicht auf dich gewartet in dem Geschäft", habe der Landwirt damals klar geäußert. Doch Gruber wollte sich nicht entmutigen lassen: "Da hab ich gesagt: 'Reg dich nicht auf. Papa, die haben auf mich gewartet, etwas so Gutes wie mich haben die überhaupt noch nie gesehen. Und ich werde reich und berühmt.'" Trotz ihrer eigenen Überzeugung, als Schauspielerin durchstarten zu können, sei Josef Gruber kein Fan des Vorhabens gewesen.

Als Kabarettistin machte Monika Gruber Karriere. Ursprünglich wollte sie Schauspielerin werden. © imago/Walter Baehnisch

Familien-Ärger bei Monika Gruber: "Mutter hat geweint"

Ihr Wunsch nach einer Karriere in der Öffentlichkeit habe zu Ärger in der Familie geführt. Für Monika Grubers Vater sei die Schuldige am Dilemma schnell klar gewesen. "Das ist deine Erziehung", habe Josef Gruber seiner Frau damals vorgeworfen. Für Magdalena Gruber sei das nicht einfach gewesen. "Meine Mutter hat nur geweint", erinnert sich Monika Gruber.

Ob der Vater der 54-Jährigen aus Sorge um seine Tochter gefrustet reagierte? Sich in der hart umkämpften Schauspielbranche durchzusetzen, war für die Gruberin schließlich nicht einfach. Um die Gemüter zu beruhigen, versicherte sie ihren Eltern: "Regt euch nicht auf, das braucht jetzt ein paar Jahre, aber das schaff' ich schon."

Monika Gruber und ihre Mutter Magdalena im Jahr 2006. © imago/Weißfuß

Monika Grubers Weg zur Kabarettistin

Monika Gruber verwirklichte ihren Schauspieltraum – und der Plan ging auf. Sie absolvierte eine zweieinhalbjährige Ausbildung an der Schauspielschule Zerboni in München. Eine Lehrerin habe ihr in der Zeit nahegelegt, sich als Kabarettistin zu versuchen. "Das dürfen Sie nicht aus den Augen verlieren", habe sie Gruber geraten. Knapp sechs Jahre später wagte sich die Oberbayerin 2004 an ihr erstes Soloprogramm als Kabarettistin. In "Kellnerin Monique: Schmeckt's ned?" tourte Gruber durch Süddeutschland und Österreich.

Bis heute kann Monika Gruber sich in der Unterhaltungsbranche behaupten und Erfolge verbuchen. Damit hat sie das geschafft, was ihr Vater ihr erst nicht zutraute – Sorgen um Monikas Berufswahl waren damit im Nachhinein wohl unbegründet.