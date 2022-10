Tränen-Auftritt von Karolin Kandler: Beim "Tagesschau"-Abschied wird sie ganz emotional

Karolin Kandler hat sich endgültig von der "Tagesschau" verabschiedet und ihren Ausstand mit einer letzten Sendung gefeiert. Beim Überraschungsauftritt eines Kollegen flossen vor laufender Kamera sogar die Tränen.

Für viereinhalb Jahre durfte Karolin Kandler die Nachrichten in der "Tagesschau" verlesen, jetzt hat sie ihre letzte Sendung absolviert. Die Münchner Moderatorin wechselt von der ARD zum Privatfernsehen und will künftig für ProSieben vor der Kamera stehen. Bei ihrem Ausstand wurde es etwas emotional, wie sie selbst auf Instagram zeigt.

"Tagesschau"-Abschied von Karolin Kandler: "Ich bin dankbar für die tolle Zeit"

"Das war's! Meine letzte Sendung für die Tagesschau", schreibt sie zu einem kurzen Clip, der ihre letzten Momente in der Nachrichtensendung zeigt. "Es waren viereinhalb unfassbar schöne, spannende Jahre und ich bin wahnsinnig dankbar für die tolle Zeit." Beim Überraschungsbesuch von Chefsprecher Jens Riewa, der Karolin Kandler mit einem Blumenstrauß im Studio überraschte, flossen dann auch ein paar Tränen.

Karolin Kandler: Tränen bei Überraschungsbesuch von Jens Riewa

Mitten in ihrer Wetter-Moderation crashte der Tagesschau-Sprecher die Sendung. "Es ist eine gute Tradition, meine Damen und Herren, als Chefsprecher der 'Tagesschau' verdiente Kollegen und Kolleginnen an ihrem letzten Tag zu verabschieden", erklärte Jens Riewa der verdutzten Karolin Kandler und überreichte ihr zum Abschied Blumen. Die Münchnerin reagierte überwältigt. "Mir kommen die Tränen", sagte sie dazu. "Vielen, vielen Dank. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal, vielleicht an anderer Stelle."

Auch einige Zuschauer sind bei dieser Szene offenbar emotional geworden, wie ein Blick in die Kommentare zeigt. "Ich hab's vorhin live gesehen und musste auch ein paar Tränen verdrücken", schreibt ein Fan.

Karolin Kandler wird zukünftig bei ProSieben vor der Kamera stehen. Wann und welche Show sie übernehmen wird, ist bislang noch nicht bekannt. Ihr Arbeitsalltag wird dadurch aber erheblich erleichtert, denn sie muss nicht mehr für die "Tagesschau" von München nach Hamburg pendeln.